Катастрофа бомбардировщика Ту-22МЗ в Иркутской области попала на видео. «Фонтанка» собрала, что известно о катастрофе

Катастрофа бомбардировщика Ту-22МЗ в Иркутской области, произошедшая вечером 15 августа, попала на видео. Несколько очевидцев засняли горящий объект в небе, не сразу идентифицировав его как самолет.
Пылающий борт пронесся по ночному небу и рухнул за домами возле поселка Михайловка Черемховского района. Некоторые из свидетелей заметили, что из самолета успели катапультироваться члены экипажа.
Минобороны подтвердило крушение бомбардировщика. Предварительной причиной аварии названа техническая неисправность.
Позднее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что все четыре пилота упавшего военного самолета спаслись и были найдены.
По словам главы региона, самолет упал недалеко от поселка Михайловка за виадуком, в безлюдной местности, разрушений на земле нет.