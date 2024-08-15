В Иркутской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22МЗ

В Иркутской области 15 августа вечером возле поселка Михайловка Черемховского района потерпел крушение бомбардировщик Ту-22МЗ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
По свидетельствам очевидцев, самолет загорелся в воздухе, но экипаж успел катапультироваться: трех пилотов уже нашли, все они живы, с четвертым держится связь.
Как сообщили в военном ведомстве, крушение произошло «при выполнении планового полета». Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Предварительной причиной аварии названа «техническая неисправность».
Ту-22М — советский и российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Может нести ядерное оружие.