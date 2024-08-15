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    В Иркутской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22МЗ

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    В Иркутской области 15 августа вечером возле поселка Михайловка Черемховского района потерпел крушение бомбардировщик Ту-22МЗ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

    По свидетельствам очевидцев, самолет загорелся в воздухе, но экипаж успел катапультироваться: трех пилотов уже нашли, все они живы, с четвертым держится связь.

    Как сообщили в военном ведомстве, крушение произошло «при выполнении планового полета». Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Предварительной причиной аварии названа «техническая неисправность».

    Ту-22М — советский и российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Может нести ядерное оружие.

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    Комментарии 9

    MaxMara15 Авг 2024 в 18:14
    Ужосс
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