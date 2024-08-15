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    «Всех уже нашли». Губернатор Иркутской области — о падении военного самолета

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    Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале сообщил 15 августа, что все четыре пилота упавшего военного самолета катапультировались, и попросил «не поддаваться панике».

    Как заявил глава региона, самолет упал недалеко от поселка Михайловка за виадуком, в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Информация о происшествии поступила дежурному регионального отделения центра медицины катастроф в 22:18 по местному времени. «Как сообщает Минобороны, самолёт - военный, ТУ-22М3. Он выполнял плановый полёт. 4 пилота катапультировались. Всех уже нашли, - добавил губернатор. - По предварительной информации причиной стала техническая неисправность».

    По свидетельствам очевидцев, перед падением самолет загорелся в воздухе. Ту-22М — советский и российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, способен нести ядерное оружие.

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