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    Осадки в Петербурге уже составляют 131% от августовской нормы

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    Фото: Антон Кубышикн / Грибы и Грибники СПб
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    Петербург пополнил копилку летних дождей. К утру 15 августа в городе выпало 114 мм осадков, что составляет 131% от климатической нормы августа. Об этом сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Вчера в Петербурге властвовал атмосферный фронт, который смещался с запада на восток вместе с дождями и грозами. В городе кое-где прошли ливни с градом. На севере города дороги местами превращались в реки, по которым «плыли» машины и автобусы, в подвалах случались потопы, а небо рассекали молнии. На улице Шаврова из-за ливня обрушился потолок в раздевалке фитнес-центра.

    В Москве тоже есть небольшой рекорд — самая низкая ночная температура. Термометры на базовой метеостанции в ВДНХ показали 10,8 градуса, такая же температура наблюдалась 26 июня, и холоднее за все прошедшие дни лета не было. А на «полюсе холода» Подмосковья, в Черустях, минимум составил всего плюс 6 градусов, отмечает Леус.

    Фото: Антон Кубышикн / Грибы и Грибники СПб

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