Осадки в Петербурге уже составляют 131% от августовской нормы

Петербург пополнил копилку летних дождей. К утру 15 августа в городе выпало 114 мм осадков, что составляет 131% от климатической нормы августа. Об этом сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



Вчера в Петербурге властвовал атмосферный фронт, который смещался с запада на восток вместе с дождями и грозами. В городе кое-где прошли ливни с градом. На севере города дороги местами превращались в реки, по которым «плыли» машины и автобусы, в подвалах случались потопы, а небо рассекали молнии. На улице Шаврова из-за ливня обрушился потолок в раздевалке фитнес-центра.

