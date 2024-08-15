Осадки в Петербурге уже составляют 131% от августовской нормы

Петербург пополнил копилку летних дождей. К утру 15 августа в городе выпало
Вчера в Петербурге властвовал атмосферный фронт, который смещался с запада на восток вместе с дождями и грозами. В городе кое-где прошли ливни с градом. На севере города дороги местами превращались в реки, по которым «плыли» машины и автобусы, в подвалах случались потопы, а небо рассекали молнии. На улице Шаврова из-за ливня обрушился потолок в раздевалке фитнес-центра.
В Москве тоже есть небольшой рекорд — самая низкая ночная температура. Термометры на базовой метеостанции в ВДНХ показали