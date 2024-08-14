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    Чтобы не растеряли знания. «Ростех» предложил дать отсрочку от армии выпускникам колледжей и вузов

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    Госкорпорация «Ростех» предложила ввести годовую отсрочку от армии для выпускников колледжей и вузов, которые устраиваются на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Предложение выдвинул заместитель гендиректора госкорпорации Николай Волобуев на пленарном заседании «Ключевые задачи кадровой политики предприятий ОПК» на форуме «Армия».

    Он считает, что выпускник должен отработать по специальности хотя бы год до призыва на службу.

    «Заканчивает молодой человек колледж или вуз, его сразу забирают на службу. Через год он возвращается, при этом все, что он учил в течение 3-5 лет, все забывается за это время. И далеко не факт, что он в принципе захочет вернуться на свое рабочее место, лояльность еще не сформирована», - цитирует слова Николая Волобуева ТАСС со ссылкой на «Ростех».

    По его мнению, специалисту нужно отработать как минимум год, чтобы у него появился интерес к сфере, была «приверженность к работодателю» и возможность применить навыки на производстве.

    Также Николай Волобуев предложил ввести целевое обучение в учреждениях среднего профессионального образования по аналогии с высшим образованием.

    Сейчас призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Верхнюю планку подняли до 30 лет с 1 января 2024 года.

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