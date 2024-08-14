Чтобы не растеряли знания. «Ростех» предложил дать отсрочку от армии выпускникам колледжей и вузов

Госкорпорация «Ростех» предложила ввести годовую отсрочку от армии для выпускников колледжей и вузов, которые устраиваются на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Предложение выдвинул заместитель гендиректора госкорпорации Николай Волобуев на пленарном заседании «Ключевые задачи кадровой политики предприятий ОПК» на форуме «Армия».

Он считает, что выпускник должен отработать по специальности хотя бы год до призыва на службу.

«Заканчивает молодой человек колледж или вуз, его сразу забирают на службу. Через год он возвращается, при этом все, что он учил в течение 3-5 лет, все забывается за это время. И далеко не факт, что он в принципе захочет вернуться на свое рабочее место, лояльность еще не сформирована», - цитирует слова Николая Волобуева ТАСС со ссылкой на «Ростех».