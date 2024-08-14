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    Учителя русского языка из Челябинска осудили на 13,5 года за надругательство над школьницей на кладбище

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    В Челябинске бывшего учителя русского языка и литературы Максима Маркина осудили на 13,5 года колонии строгого режима за надругательство над восьмилетней школьницей. Кроме того, решением Сосновского районного суда мужчина должен выплатить пострадавшей два миллиона рублей.

    Как сообщали наши коллеги из 74.RU, инцидент случился в августе прошлого года. О нападении на девочку полицейским рассказала ее мама. Женщина заявила, что неизвестный увез ее дочь на кладбище, а затем совершил насильственные действия сексуального характера. После этого он угрожал школьнице убийством, если она расскажет кому-то о произошедшем.

    Девочка запомнила, что машина была белого цвета, и полицейские по камерам отслеживали все похожие автомобили. Вскоре Максим Маркин был задержан. Известно, что осужденный работал учителем русского языка и литературы в одной из школ Челябинска. Предметы он вел для 5-го и 9-го классов. Также Маркин подрабатывал репетитором.

    Вину бывший учитель признал. После отбытия тюремного срока его ждет 1,5 года ограничения свободы. Заниматься педагогической деятельностью ему запретили на 15 лет.

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