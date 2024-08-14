Учителя русского языка из Челябинска осудили на 13,5 года за надругательство над школьницей на кладбище

В Челябинске бывшего учителя русского языка и литературы Максима Маркина осудили
Как сообщали наши коллеги из 74.RU, инцидент случился в августе прошлого года. О нападении на девочку полицейским рассказала ее мама. Женщина заявила, что неизвестный увез ее дочь на кладбище, а затем совершил насильственные действия сексуального характера. После этого он угрожал школьнице убийством, если она расскажет кому-то о произошедшем.
Девочка запомнила, что машина была белого цвета, и полицейские по камерам отслеживали все похожие автомобили. Вскоре Максим Маркин был задержан. Известно, что осужденный работал учителем русского языка и литературы в одной из школ Челябинска. Предметы он вел
Вину бывший учитель признал. После отбытия тюремного срока его ждет