Учителя русского языка из Челябинска осудили на 13,5 года за надругательство над школьницей на кладбище

В Челябинске бывшего учителя русского языка и литературы Максима Маркина осудили на 13,5 года колонии строгого режима за надругательство над восьмилетней школьницей. Кроме того, решением Сосновского районного суда мужчина должен выплатить пострадавшей два миллиона рублей.



Как сообщали наши коллеги из 74.RU, инцидент случился в августе прошлого года. О нападении на девочку полицейским рассказала ее мама. Женщина заявила, что неизвестный увез ее дочь на кладбище, а затем совершил насильственные действия сексуального характера. После этого он угрожал школьнице убийством, если она расскажет кому-то о произошедшем.