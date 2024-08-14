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    Ливни, град и грозы: МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погодных условий

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    В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий, сообщает днем 14 августа Министерство чрезвычайных ситуаций.

    Фото: Скриншот «Яндекс.Погода»
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    В среду в городе местами пройдут сильные ливни, выпадет град и разразятся грозы, предупреждает служба со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

    читатель «Фонтанки»

    читатель «Фонтанки»

    читатель «Фонтанки»

    Предупреждение не стало неожиданностью: погода уже основательно «побила» ранее некоторые районы северной столицы, а читатели «Фонтанки» продолжают присылать видео затопленных улиц и даже автобусов.

    Фото: Скриншот «Яндекс.Погода»

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