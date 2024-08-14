Камера сняла ДТП на Товарищеском. Свою удачу испытывал юный велосипедист

Камера запечатлела, как подросток на велосипеде неудачно испытал свою удачу в Невском районе Петербурга, выехав на перекрёсток до того, как загорелся зелёный.
На кадрах, которые оказались в распоряжении «Фонтанки» 14 августа, видно, как к пешеходному переходу на Товарищеском проспекте подъезжают двое на велосипеде. Один притормаживает рядом с пешеходами, ждущими зелёный сигнал светофора. Второй продолжает движение и оказывается на асфальте, не доехав до середины дороги.
«Фонтанка.ру»
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти ранее сообщили, что накануне около восьми часов вечера пострадал 15-летний велосипедист, который выехал на дорогу на запрещённый сигнал. После столкновения с «Дэу» его увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.