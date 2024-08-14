Подросток попал под колёса «Дэу», собрав комбо из нарушений на Товарищеском

«Дэу Матиз» остановил юного велосипедиста, забывшего посмотреть на светофор на перекрёстке в Невском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 14 августа.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 15-летний велосипедист выехал на пешеходный переход у дома 20/27 по Товарищескому проспекту накануне около восьми часов вечера. Для пешеходов горел красный.

По данным «Фонтанки», избежать столкновения с подростком не удалось 30-летнему гражданину Узбекистана, ехавшему на «Дэу». В этом году как водитель он успел получить один штраф — за нарушение правил регистрации транспортных средств.