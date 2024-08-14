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    Подросток попал под колёса «Дэу», собрав комбо из нарушений на Товарищеском

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    «Дэу Матиз» остановил юного велосипедиста, забывшего посмотреть на светофор на перекрёстке в Невском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 14 августа.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 15-летний велосипедист выехал на пешеходный переход у дома 20/27 по Товарищескому проспекту накануне около восьми часов вечера. Для пешеходов горел красный.

    По данным «Фонтанки», избежать столкновения с подростком не удалось 30-летнему гражданину Узбекистана, ехавшему на «Дэу». В этом году как водитель он успел получить один штраф — за нарушение правил регистрации транспортных средств.

    Пострадавшего велосипедиста увезли в детскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Дорожная полиция проводит проверку по факту аварии.

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