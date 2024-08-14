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    Представитель Ларисы Долиной: мошенники использовали нейросеть

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    Мошенники, жертвой которых стала Лариса Долина, использовали сгенерированное нейросетью изображение для обращения в микрокредитную организацию. Об этом, как передает 14 августа РИА Новости, заявил представитель певицы Сергей Пудовкин.

    «Мошенники обратились в микрокредитную организацию с помощью сгенерированного нейросетью изображения. Конечно, Лариса Александровна не нуждается ни в микро-, ни в макрокредитах», — сказал Пудовкин в телеэфире.

    «Это фейк. Конечно, мы будем юридически и административно с этим разбираться», — подчеркнул он.

    «Фонтанка» писала о неприятности, случившейся с народной артисткой Ларисой Долиной. В видеообращении она объяснила, что стала жертвой аферистов, потеряла более 100 миллионов рублей и квартиру площадью около 200 квадратных метров в Хамовниках. Ущерб оценивается более чем в 200 миллионов рублей. Полиция в Москве задержала 53-летнюю женщину-курьера, которая может быть соучастницей в деле о хищении денег и квартиры у певицы.

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