Представитель Ларисы Долиной: мошенники использовали нейросеть

Мошенники, жертвой которых стала Лариса Долина, использовали сгенерированное нейросетью изображение для обращения в микрокредитную организацию. Об этом, как передает 14 августа РИА Новости, заявил представитель певицы Сергей Пудовкин.



«Мошенники обратились в микрокредитную организацию с помощью сгенерированного нейросетью изображения. Конечно, Лариса Александровна не нуждается ни в микро-, ни в макрокредитах», — сказал Пудовкин в телеэфире.

«Это фейк. Конечно, мы будем юридически и административно с этим разбираться», — подчеркнул он.