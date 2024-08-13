Власти Кировской области будут арендовать квартиры для переселенцев из приграничья

Правительство Кировской области планирует арендовать квартиры, чтобы в них могли жить переселенцы из Курской области. Такое поручение дал губернатор Александр Соколов. Жилье для эвакуированных людей уже ищут.



«Для выполнения задач, поставленных губернатором, министерство социального развития Кировской области ведет поиск 1-комнатных, 2-комнатных, а также 3-комнатных (и более) квартир, которые сдаются в аренду в Кирове», — сообщается на сайте правительства региона.

С собственниками жилья заключат официальные договоры аренды с оплатой коммунальных услуг и НДФЛ.