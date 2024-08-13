Переселенцев из Курской области предложили размещать в Запорожской области

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что переселенцев из приграничных районов могут отправить в Запорожскую область. Помощь в размещении людей предложил местный губернатор Евгений Балицкий в ходе телефонного разговора. Руководители регионов обсудили текущую ситуацию в Курской области и возможные меры по улучшению безопасности местных жителей.
«Одной из ключевых тем разговора стала помощь в размещении переселенцев из приграничных районов. Евгений Балицкий предложил использовать для этого санатории и пансионаты на берегу Азовского моря, расположенные от Бердянска до Кирилловки», — написал Алексей Смирнов в личном телеграм-канале
Смирнов отметил, что Запорожская область — регион, который живет в условиях военного положения, имеет опыт как в военных действиях, так и в волонтерской работе, что может помочь Курской области. Он добавил, что уже в ближайшее время будут укомплектованы первые рейсы для доставки людей в пункты временного размещения Запорожья. Кроме того, в Курскую область прибыли запорожские волонтеры: они будут помогать местным жителям.
Также в регионе будут работать юристы и специалисты правительства Запорожской области. Они помогут жителям Курской области оформить необходимые документы и предоставят правовую поддержку в ходе режима контртеррористической операции.
Отметим, что в мае прошлого года власти подконтрольной РФ части Запорожской области принимали решение о вывозе жителей
Напомним, на совещании по ситуации в Курской области, которое состоялось