Переселенцев из Курской области предложили размещать в Запорожской области

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что переселенцев из приграничных районов могут отправить в Запорожскую область. Помощь в размещении людей предложил местный губернатор Евгений Балицкий в ходе телефонного разговора. Руководители регионов обсудили текущую ситуацию в Курской области и возможные меры по улучшению безопасности местных жителей.



«Одной из ключевых тем разговора стала помощь в размещении переселенцев из приграничных районов. Евгений Балицкий предложил использовать для этого санатории и пансионаты на берегу Азовского моря, расположенные от Бердянска до Кирилловки», — написал Алексей Смирнов в личном телеграм-канале 13 августа .