    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, зап

    752мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd87.99eur95.18

    Смирнов: при атаке ВСУ на Курскую область погибли 12 человек

    5290
    5 комментариев

    В результате атаки ВСУ на Курскую область погибли 12 человек, еще ранены 121 житель. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным 12 августа.

    «В Курской области погибли 12 гражданских», — заявил он. Среди пострадавших насчитывается 10 детей.

    Из приграничных районов региона на сегодняшний день выехали около 121 тысячи жителей.

    Ранее Смирнов сообщил, что, по данным на 12 августа, под контролем ВСУ остается 28 населенных пунктов в Курской области. Судьба порядка двух тысяч жителей, которые находятся в 28 населенных пунктах под контролем противника, неизвестна властям. Текущую ситуацию в регионе врио губернатора назвал сложной.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Алексей СмирновКурская областьАтака ВСУПогибшие
    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close