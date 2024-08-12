В результате атаки ВСУ на Курскую область погибли 12 человек, еще ранены 121 житель. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным 12 августа.
«В Курской области погибли 12 гражданских», — заявил он. Среди пострадавших насчитывается 10 детей.
Из приграничных районов региона на сегодняшний день выехали около 121 тысячи жителей.
Ранее Смирнов сообщил, что, по данным на 12 августа, под контролем ВСУ остается 28 населенных пунктов в Курской области. Судьба порядка двух тысяч жителей, которые находятся в 28 населенных пунктах под контролем противника, неизвестна властям. Текущую ситуацию в регионе врио губернатора назвал сложной.
Смирнов: при атаке ВСУ на Курскую область погибли 12 человек
В результате атаки ВСУ на Курскую область погибли 12 человек, еще ранены 121 житель. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным 12 августа.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.