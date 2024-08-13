Верховный суд предложил отпускать на СВО подсудимых, заключивших контракт с Минобороны

Верховный суд Российской Федерации (ВС РФ) предложил разрешить уходить на специальную военную операцию подсудимым, заключившим контракт с Минобороны или призванным по мобилизации. Об этом стало известно 13 августа из материала РИА Новости.

В настоящий момент возможность отправиться на СВО есть у обвиняемых на стадии следствия или у уже осужденных: их уголовное дело приостанавливается или прекращается совсем, если они получат государственную награду, достигнут предельного возраста службы или покинут ее по состоянию здоровья, или боевые действия завершатся.