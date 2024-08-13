Верховный суд предложил отпускать на СВО подсудимых, заключивших контракт с Минобороны

Верховный суд Российской Федерации (ВС РФ) предложил разрешить уходить на специальную военную операцию подсудимым, заключившим контракт с Минобороны или призванным по мобилизации. Об этом стало известно 13 августа из материала РИА Новости.
Проект постановления о внесении соответствующего законопроекта пленум ВС РФ обсудит уже сегодня.
В настоящий момент возможность отправиться на СВО есть у обвиняемых на стадии следствия или у уже осужденных: их уголовное дело приостанавливается или прекращается совсем, если они получат государственную награду, достигнут предельного возраста службы или покинут ее по состоянию здоровья, или боевые действия завершатся.
В случае, если инициатива ВС РФ будет реализована, законопроект дополнит положения статьи 78.1 УК РФ, и суды смогут приостанавливать уголовные дела, по ходатайству командования воинской части освобождая подсудимых, если они не относятся к числу педофилов, террористов и экстремистов.
Возможность приостанавливать уголовные дела с отменой меры пресечения будет у суда, в который поступило уголовное дело, суда, вынесшего приговор, и/или суда апелляционной инстанции.
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