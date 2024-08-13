Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Фонтанка SUP(от)Личный ПитерПремия Фонтанки«Пиратская гавань»Книги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+18°

пасмурно, без осадков

ощущается как +19

1 м/c,

сев.

 758мм 80%
Подробнее
4 Пробки
USD 89,95
EUR 96,69
Космические хороводы
Переворот на рынке колес
Обрушение на Гороховой
Есть ли угроза для Курской АЭС
Прогноз погоды на неделю
Что такое КТО
Как помочь Курску
Рейтинги «Фонтанки»
Власть Общество Верховный суд предложил отпускать на СВО подсудимых, заключивших контракт с Минобороны

Верховный суд предложил отпускать на СВО подсудимых, заключивших контракт с Минобороны

2 410
19 комментариев

Верховный суд Российской Федерации (ВС РФ) предложил разрешить уходить на специальную военную операцию подсудимым, заключившим контракт с Минобороны или призванным по мобилизации. Об этом стало известно 13 августа из материала РИА Новости.

Проект постановления о внесении соответствующего законопроекта пленум ВС РФ обсудит уже сегодня.

В настоящий момент возможность отправиться на СВО есть у обвиняемых на стадии следствия или у уже осужденных: их уголовное дело приостанавливается или прекращается совсем, если они получат государственную награду, достигнут предельного возраста службы или покинут ее по состоянию здоровья, или боевые действия завершатся.

В случае, если инициатива ВС РФ будет реализована, законопроект дополнит положения статьи 78.1 УК РФ, и суды смогут приостанавливать уголовные дела, по ходатайству командования воинской части освобождая подсудимых, если они не относятся к числу педофилов, террористов и экстремистов.

Возможность приостанавливать уголовные дела с отменой меры пресечения будет у суда, в который поступило уголовное дело, суда, вынесшего приговор, и/или суда апелляционной инстанции.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Верховный суд ВС РФ СВО Подсудимые Освобождение от уголовной ответственности для подписавших контракт с Минобороны РФ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
19
Zet
13 августа 2024, 10:41
индульгенции от судейских...
280250570
13 августа 2024, 11:16
а пироманьякам раздать огнеметы!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Команда Группы Аквилон приняла участие в фестивале «Фонтанка-SUP 2024»
13 августа, 11:27
Новости компаний
«Строительный трест» получил акт ввода в эксплуатацию первого корпуса ЖК «Наука»
13 августа, 10:20
Новости компаний
«Алмаз – Антей» и ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве на форуме «Армия-2024»
13 августа, 10:08
ТОП 5
Новости компаний
Команда Группы Аквилон приняла участие в фестивале «Фонтанка-SUP 2024»
13 августа, 11:27
«Строительный трест» получил акт ввода в эксплуатацию первого корпуса ЖК «Наука»
13 августа, 10:20
«Алмаз – Антей» и ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве на форуме «Армия-2024»
13 августа, 10:08
3000 предпринимателей Петербурга примут участие в Мой Бизнес Forum
12 августа, 18:09
РАД ищет инвестора на строительство гостинично-офисного центра рядом с аэропортом Пулково
12 августа, 17:44
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
12 августа, 14:05
Группа Аквилон вошла в число лидеров России по объему ввода жилья в эксплуатацию
9 августа, 16:45
#AvonBeautyШествие встает на сапборд
9 августа, 15:30
Заполняемость коммерческих помещений в домах от Setl Group достигла 84% за полгода
9 августа, 15:00
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» примет участие в форуме «Армия-2024»
9 августа, 13:19
Валерия Малышева стала Почетным строителем Ленобласти
9 августа, 12:35