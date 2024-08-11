После «литиевого» протеста в Белграде задержаны 19 человек

Массовые митинги в сербской столице Белграде ночью 11 августа прошли с задержанием 17 местных жителей и двух иностранцев. Протестующие не хотят, чтобы в стране добывали литий.

О задержанных сообщает вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич. 14 задержанных стали фигурантами уголовных дел, еще три административных. Иностранцы также рискуют получить штрафы.

Известно, что протестующие накануне заняли два вокзала, мост и проезжую часть в разных районах столицы. Всего, по данным МВД, на улицы вышло около 27 тысяч человек. Это не только жители столицы, но и приезжие из тех районов, где и планируется начать выработку.

Литий в Сербии нашли давно, и несколько лет назад англо-австралийская компания уже пыталась начать работы по его добыче, но из-за протестов процесс был приостановлен. Суд в Сербии недавно сказал, что выработка законна.

У протестующих требования экологического характера.