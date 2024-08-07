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    Один человек погиб во время обстрела ВСУ Горнальского монастыря под Суджей

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    Один человек погиб во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Суджанском районе Курской области. Об этом настоятель игумен Питирим 7 августа рассказал РБК.

    По словам Питирима, гибель произошла во время эвакуации из монастыря, подвергшегося обстрелу. На территории церковного учреждения оказались разрушены собор, второй храм и монашеские корпуса.

    Питирим также уточнил, что в монастыре укрываются 15 священнослужителей, связь очень плохая и бывает лишь иногда. Власти обещали помощь, но в настоящий момент эвакуироваться невозможно.

    Официально сообщалось о пяти погибших. В их числе был отец футболиста курского «Авангарда» Александр Чекалин, работавший фельдшером скорой помощи.

    Днем 6 августа Минобороны сообщило о том, что в регионе идет бой с боевиками ВСУ, которые пытались прорвать границу. Власти говорили о 13 раненых и двух погибших мирных жителях в результате обстрелов и атак коптеров за сегодняшний день.

    Что известно о ситуации в Курской области к этому часу — в материале «Фонтанки».

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    Игумен ПитиримГорнальский монастырьСуджаВСУКурская областьЭвакуация
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