«Остались только стены». Два храма в Курской области разрушены при обстреле ВСУ

Главный собор Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря недалеко от города Суджа Курской области разбит и сожжен в результате обстрелов ВСУ. Об этом 6 августа сообщил настоятель монастыря игумен Питирим, передает РИА Новости.



По его словам, в результате атак повреждены братский и храмовый корпуса главного собора, также подожжен Покровский храм. «Остались только стены. Люди, слава богу, не пострадали», — сказал настоятель.

Также в результате обстрелов ВСУ в Курской области в Сети стали распространять сообщения об эвакуации населения. В ГУ МЧС по области назвали рассылку фейковой, передает ТАСС.