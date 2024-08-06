«Остались только стены». Два храма в Курской области разрушены при обстреле ВСУ

Главный собор Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря недалеко от города Суджа Курской области разбит и сожжен в результате обстрелов ВСУ. Об этом
По его словам, в результате атак повреждены братский и храмовый корпуса главного собора, также подожжен Покровский храм. «Остались только стены. Люди, слава богу, не пострадали», — сказал настоятель.
Также в результате обстрелов ВСУ в Курской области в Сети стали распространять сообщения об эвакуации населения. В ГУ МЧС по области назвали рассылку фейковой, передает ТАСС.
Ранее врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил о госпитализации двух детей, раненных в результате сброса взрывного устройства с коптера ВСУ.
Днем 6 августа Минобороны сообщило о том, что в регионе идет бой с боевиками ВСУ, которые пытались прорвать границу. Власти говорят