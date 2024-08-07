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    В Париже американским фигуристам вручили золото Олимпиады в Пекине, которое отобрали у России

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    Американским фигуристам вручили золотые медали за победу в командном первенстве на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, которые отобрали у России после положительного допинга Камилы Валиевой. Награды вручили 7 августа на специальной церемонии в Париже, в рамках проведения летней Олимпиады 2024 года.

    Серебряные медали достались японским фигуристам. После дисквалификации Валиевой и пересчета баллов российские спортсмены должны были получить бронзовые награды, но организаторы не пригласили их на церемонию. Российская сторона подала жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS), требуя отменить награждение без их участия, однако ее проигнорировали.

    29 января CAS дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года, за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с этой даты. Это привело к перераспределению медалей, в результате которого золото перешло к США, серебро — Японии, а бронза осталась у России.

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    ЗолотоМедалиФигуристыСШАОлимпиада в ПарижеНаграждениеКамила ВалиеваДопинг
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