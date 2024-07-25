Спортивный арбитраж отклонил апелляции российских фигуристов по лишению золота на Олимпийских играх — 2022

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции, поданные Олимпийским комитетом РФ, Федерацией фигурного катания России и фигуристами Александром Галлямовым, Никитой Кацалаповым, Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной, Викторией Синицыной и Камилой Валиевой. Заявители просили CAS пересмотреть рейтинг командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.
Как сказано в решении Спортивного арбитражного суда в Лозанне, россияне добивались от CAS присуждения золотой медали. «После слушания, состоявшегося 12 июня 2024 года, комиссия провела обсуждение и пришла к выводу, что результаты госпожи Валиевой в командном зачете Олимпийских игр по фигурному катанию были правильно аннулированы в оспариваемом решении и что сборная России по фигурному катанию не могла быть награждена золотой медалью», — заявляет CAS.
Кроме того, вторая коллегия суда рассматривает еще одну апелляцию. Ее подали канадцы. Заявителями выступает Канадский олимпийский комитет, а также фигуристы Мэдлин Шизас, Пайпер Жиль, Полем Пуарье, Кирсте Мур-Тауэрс, Майкл Маринаро, Эрик Рэдфорд, Ванесса Джеймс и Роман Садовский. Они также хотят добиться пересмотра итогов Игр и присуждения бронзовой медали их команде. Распределение медалей, по их мнению, должно быть таким: США — золото, Япония — серебро, Канада — бронза.
Напомним, что в конце марта 2024 года CAS отклонил апелляцию на решение о приостановке членства России в Международном олимпийском комитете (МОК). В своем заявлении спортивный арбитраж объяснил решение так: «Исполнительный комитет МОК не нарушил принципы законности, равенства, предсказуемости или пропорциональности».
Также в конце января этого года стало известно об окончательном вердикте по делу фигуристки Камилы Валиевой. Тогда CAS принял решение дисквалифицировать спортсменку на четыре года, отсчет которых пошел с 25 декабря 2021 года. Вопрос о медалях, согласно решению CAS, будет решаться Международным союзом конькобежцев.