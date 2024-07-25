Спортивный арбитраж отклонил апелляции российских фигуристов по лишению золота на Олимпийских играх — 2022

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции, поданные Олимпийским комитетом РФ, Федерацией фигурного катания России и фигуристами Александром Галлямовым, Никитой Кацалаповым, Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной, Викторией Синицыной и Камилой Валиевой. Заявители просили CAS пересмотреть рейтинг командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

Как сказано в решении Спортивного арбитражного суда в Лозанне, россияне добивались от CAS присуждения золотой медали. «После слушания, состоявшегося 12 июня 2024 года, комиссия провела обсуждение и пришла к выводу, что результаты госпожи Валиевой в командном зачете Олимпийских игр по фигурному катанию были правильно аннулированы в оспариваемом решении и что сборная России по фигурному катанию не могла быть награждена золотой медалью», — заявляет CAS.