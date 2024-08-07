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    Минобороны Финляндии заблокировало сделку с недвижимостью. Швейцарский предприниматель оказался связан с Россией

    2018
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    Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен отклонил заявку на покупку недвижимости в муниципалитете Сюсмя. 61-летний бизнесмен, претендовавший на покупку, имеет гражданство не только Швейцарии, но и России. Он хотел использовать объект как дачу, пишут финские СМИ 7 августа.

    Компания предпринимателя связана с российской военной промышленностью: она специализируется на производстве спутниковых навигационных приемников и антенн. Она участвовала в госзакупках в России, среди ее клиентов — органы безопасности РФ, и она включена в санкционный список Украины. Министра обороны смущает двойное гражданство покупателя: Хяккянен утверждает, что предпринимателя могут обязать действовать в интересах российского правительства.

    Решение было обжаловано в административном суде и пока не вступило в законную силу.

    В октябре министерство обороны Финляндии отказало в сделках гражданам России, желавшим приобрести три объекта недвижимости в Суоми. Тогда ведомство отмечало, что купленные объекты могут стать препятствием для организации наблюдения и защиты страны.

    Еще одну сделку МО Финляндии заблокировало в январе. Тогда речь шла об объекте недвижимости в финской провинции Иломантси в Северной Карелии недалеко от границы с Россией. Покупателем должна была стать компания, «частично принадлежащая России».

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