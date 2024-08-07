Минобороны Финляндии заблокировало сделку с недвижимостью. Швейцарский предприниматель оказался связан с Россией

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен отклонил заявку на покупку недвижимости в муниципалитете Сюсмя. 61-летний бизнесмен, претендовавший на покупку, имеет гражданство не только Швейцарии, но и России. Он хотел использовать объект как дачу, пишут финские СМИ 7 августа.

Компания предпринимателя связана с российской военной промышленностью: она специализируется на производстве спутниковых навигационных приемников и антенн. Она участвовала в госзакупках в России, среди ее клиентов — органы безопасности РФ, и она включена в санкционный список Украины. Министра обороны смущает двойное гражданство покупателя: Хяккянен утверждает, что предпринимателя могут обязать действовать в интересах российского правительства.