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    Администратора канала Moscow Calling Куршина* приговорили к колонии за фейки об армии

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    Суд в Москве приговорил администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина* (признан иноагентом в РФ) к шести с половиной годам колонии общего режима. Мужчину признали виновным в распространении фейков о ВС РФ.

    Как сообщает 7 августа пресс-служба столичного СК, психолого-лингвистические исследования подтвердили, что информация, которую публиковал Куршин в канале с сентября по ноябрь 2022-го, была заведомо ложной.

    «Противоправная деятельность была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Центра по противодействию экстремизму ГУПЭ МВД России», — пишет пресс-служба столичного следкома.

    Напомним, что Куршина задержали на Ленинградском вокзале в Москве в августе 2023 года. Тогда в его квартире прошли обыски, а самого автора канала отправили на допрос. На канал Куршина подписаны 86 тысяч человек. В Moscow Calling публиковались новости в том числе о ходе СВО.

    По информации СМИ, Куршин работает инженером в НПО «РИФ» (производит технику и комплектующие для гражданского и военного транспорта) и имеет вторую форму допуска к гостайне. Предположительно, он участвовал в боевых действиях в Донбассе в качестве добровольца в 2014 году.

    * Признан иноагентом в РФ.

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