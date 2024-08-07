Администратора канала Moscow Calling Куршина* приговорили к колонии за фейки об армии

Суд в Москве приговорил администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина* (признан иноагентом в РФ) к шести с половиной годам колонии общего режима. Мужчину признали виновным в распространении фейков о ВС РФ.
Как сообщает 7 августа пресс-служба столичного СК, психолого-лингвистические исследования подтвердили, что информация, которую публиковал Куршин в канале с сентября по ноябрь
«Противоправная деятельность была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Центра по противодействию экстремизму ГУПЭ МВД России», — пишет пресс-служба столичного следкома.
Напомним, что Куршина задержали на Ленинградском вокзале в Москве в августе
По информации СМИ, Куршин работает инженером в НПО «РИФ» (производит технику и комплектующие для гражданского и военного транспорта) и имеет вторую форму допуска к гостайне. Предположительно, он участвовал в боевых действиях в Донбассе в качестве добровольца в 2014 году.
* Признан иноагентом в РФ.