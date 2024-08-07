Администратора канала Moscow Calling Куршина* приговорили к колонии за фейки об армии

Суд в Москве приговорил администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина* (признан иноагентом в РФ) к шести с половиной годам колонии общего режима. Мужчину признали виновным в распространении фейков о ВС РФ.



Как сообщает 7 августа пресс-служба столичного СК, психолого-лингвистические исследования подтвердили, что информация, которую публиковал Куршин в канале с сентября по ноябрь 2022-го , была заведомо ложной.



«Противоправная деятельность была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Центра по противодействию экстремизму ГУПЭ МВД России», — пишет пресс-служба столичного следкома.

