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    Сквер с Александровскими воротами на Охте скоро откроют для посетителей

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    Открытие сквера на улице Химиков в Красногвардейском районе Петербурга планируется в ближайшее время. Благоустройство общественного пространства завершено на 96%. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба Смольного.

    Работы проводятся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», в реализации которой принимают участие сами петербуржцы.

    «Скоро новое общественное пространство сможет принять первых посетителей — это будет место отдыха городского уровня», — подчеркнул губернатор Александр Беглов.

    В центре сквера расположены Александровские ворота Охтинских пороховых заводов (объект культурного наследия), вокруг них обустроена зона отдыха с украшениями, скамейками, велодорожками и детскими площадками. Среди прочих выполненных работ: укрепление береговой линии и озеленение пространства. В общей сложности посажено 82 дерева и более тысячи кустарников.

    Напомним, реставрация Александровских ворот завершилась в 2022 году, восстановлением занималась УК «Теорема».

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