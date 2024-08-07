Сквер с Александровскими воротами на Охте скоро откроют для посетителей

Открытие сквера на улице Химиков в Красногвардейском районе Петербурга планируется в ближайшее время. Благоустройство общественного пространства завершено на 96%. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба Смольного.



Работы проводятся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», в реализации которой принимают участие сами петербуржцы.



«Скоро новое общественное пространство сможет принять первых посетителей — это будет место отдыха городского уровня», — подчеркнул губернатор Александр Беглов.

