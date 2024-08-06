    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, с-в

    760мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd84.95eur93.04

    Смертельно опасны: как отличить ложные грибы — двойники от съедобных

    Смертельно опасны: как отличить ложные грибы — двойники от съедобных

    На что обратить внимание, чтобы не отравиться

    655
    3 комментария
    Не зная отличий, можно легко угодить в больницу
    Не зная отличий, можно легко угодить в больницуФото: Роман Данилкин / 63.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Отличать ядовитый гриб от съедобного — один из главных навыков грибника, без которого в лес лучше не соваться. Но иногда даже опытные собиратели ошибаются, ведь ложные грибы порой едва можно отличить от вкусного и безопасного оригинала. Рассказываем, как найти настоящий гриб среди двойников.

    Не зная отличий, можно легко угодить в больницу
    Не зная отличий, можно легко угодить в больницуФото: Роман Данилкин / 63.RU
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    1

    Двойники белого гриба

    Белый — не зря один из самых любимых у грибников. По своей пищевой ценности он относится к первой категории, а благодаря аромату мог бы занимать почетное место в палате мер и весов, если бы таковая была у грибов. Но главное — не спутать его с двойниками.

    Первый из них — желчный гриб. Отличить его от белого можно по ножке и шляпке. У белого по всей ножке расположена светлая сетка, у желчного она темная. Нижняя поверхность шляпки белого гриба белая или слегка желтоватая, желчный же выдает розовый цвет нижней поверхности шляпки. И еще мякоть белого гриба на срезе всегда остается белой, в то время как у желчного она быстро начинает краснеть.

    Если вы ошибетесь и возьмете желчный вместо белого, то он испортит вам аппетит: свой очень горький вкус он передаст всему блюду.

    А вот второй двойник белого гриба, сатанинский гриб, уже отправит в больницу, если вы его попробуете. Он отличается толстой розовой ножкой, а его мякоть на срезе не только краснеет, но и синеет. Так что главный совет, который можно дать по сбору белоых, — разрежьте. В отличие от двойников, их мякоть всегда остается белой.

    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Не зная отличий, можно легко угодить в больницу
    Не зная отличий, можно легко угодить в больницуФото: Роман Данилкин / 63.RU
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться
    2

    Двойники опят

    Опята идеально подходят как для жарки, так и для маринования. Но у них есть несколько опасных двойников, которые легко испортят любое блюдо.

    Самые распространенные ядовитые копии — это ложный серно-желтый и кирпично-красный опенок. Отличить их можно по цвету: шляпки настоящих опят медового цвета, а у двойников — с явным зеленоватым или красным оттенком. Но главное отличие — это чешуйки. У опят они расположены и на шляпке, и на ножке, а у ядовитых двойников чешуек нет. Также если вы понюхаете ложные опята, то почувствуете неприятный затхлый запах — такие грибы смело выбрасывайте.

    Часто опята путают с галериной окаймленной. Чтобы не отравиться, вновь обращайте внимание на чешуйки — у ядовитого двойника их нет. Также у галерины окаймленной можно заметить белый налет на ножке, который легко стирается при касании.

    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Не зная отличий, можно легко угодить в больницу
    Не зная отличий, можно легко угодить в больницуФото: Роман Данилкин / 63.RU
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться
    3

    Двойники маслят

    У маслят есть главный двойник, с которым их постоянно путают: перечный гриб. Но если на внешний вид они похожи, то вот вкус у последнего очень неприятный — отсюда и название.

    Различить их можно по пленчатому кольцу на ножке: у маслят вы его легко заметите, а вот у перечного гриба он отсутствует. А еще двойник на разрезе начинает краснеть, так что если вы не уверены, настоящий ли это масленок или его невкусный брат, просто посмотрите на разрез.

    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Не зная отличий, можно легко угодить в больницу
    Не зная отличий, можно легко угодить в больницуФото: Роман Данилкин / 63.RU
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться
    4

    Двойники лисичек

    Ложной лисичкой часто называют говорушку оранжевую — двойник выглядит очень похоже, но отличить его не составит труда, если знать, на что смотреть.

    Во-первых, у обыкновенной лисички однотонная окраска: светло-желтая или светло-оранжевая. Ложные грибы ярче и светлее, зачастую с медно-красным, желтовато-белым или красно-коричневым оттенком, а середина шляпки отличается по цвету от краев.

    Во-вторых, важно смотреть на край шляпки: у лисичек он всегда выглядит рваным, в то время как у говорушки оранжевой края ровные. Также двойника выдает тонкая, отделенная от шляпки ножка — у настоящих лисичек ножка и шляпка выглядят как единое целое.

    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Не зная отличий, можно легко угодить в больницу
    Не зная отличий, можно легко угодить в больницуФото: Роман Данилкин / 63.RU
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться
    5

    Двойники сыроежек

    Главный и самый опасный двойник сыроежки — это бледная поганка. Пожалуй, это самый ядовитый гриб из списка: в 60–70% случаев отравление бледной поганкой заканчивается летальным исходом.

    Собирая сыроежки, очень внимательно смотрите на ножку: у съедобных грибов она ровная и прямая, а вот у поганки — с утолщением снизу и кольцом сверху. Это простое правило может спасти вам жизнь.

    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Не зная отличий, можно легко угодить в больницу
    Не зная отличий, можно легко угодить в больницуФото: Роман Данилкин / 63.RU
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться
    6

    Что делать, если отравился грибами

    Если вам не повезло и вы все почувствовали себя плохо после съеденных грибов, то в первую очередь нужно вызвать рвоту. Затем следует промыть желудок солевым раствором — одна чайная ложка соли на литр воды. После этого примите активированный уголь — по одной таблетке на 10 килограммов веса.

    Оказав себе первую помощь после отравления, нужно срочно обратиться к врачу. Если вы не станете откладывать поход в больницу, то медики вовремя окажут всю необходимую помощь, и уже на следующий день вам станет заметно лучше.

    Не зная отличий, можно легко угодить в больницу
    Не зная отличий, можно легко угодить в больницуФото: Роман Данилкин / 63.RU
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться
    7

    Опрос

    Собираете грибы в лесу?

    Не зная отличий, можно легко угодить в больницу
    Не зная отличий, можно легко угодить в больницуФото: Роман Данилкин / 63.RU
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    Серафима Пантыкина / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться

    По теме

    Грибы
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close