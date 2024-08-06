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    Дело об обрушении дома Устинова в Петербурге осталось без приговора. Вместе с перекрытиями падали рабочие

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    Уголовное дело об обрушении в доходном доме Устинова в Адмиралтейском районе Петербурга завершилось примирением сторон. Пострадавшие рабочие простили начальника, который признал, что недоглядел.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 6 августа, о прекращении дела Александра Колпакова в связи с примирением сторон ходатайствовали потерпевшие, Ленинский райсуд препятствовать этому не стал.

    Колпакова обвиняли в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (216 УК). Он занимает должность производителя работ в компании «СК Прайд». Фирма по договору подряда обязалась провести демонтаж в доходном доме Устинова на улице Егорова. Колпаков привлёк рабочих, но, по версии следствия, 16 октября самоустранился от выполнения своих обязанностей: он был в здании, но визуально подчинённых не проконтролировал и не предупредил двух только что прибывших работников о том, что проход в опасные зоны дома запрещён.

    Ограждений и предупреждающих знаков на четвёртом этаже не было, и ничто не помешало двум мужчинам выйти на перекрытие. Конструкция обрушилась вместе с ними. Оба были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

    Претензий к работе Колпакова у работодателя ранее не было. После обрушения он добровольно участвовал в безвозмездном производстве противоаварийных работ. Перечислил 15 тысяч в благотворительный фонд, а также возместил 500 тысяч одному из пострадавших. Второй получил 100 тысяч рублей, кроме того Колпаков оплатил его лечение и протезирование. Извинения потерпевшими были приняты.

    Дом на улице Егорова сносили по заказу «Группы ЛСР». На его месте планируют построить многоквартирный жилой объект.

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