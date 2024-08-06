Дело об обрушении дома Устинова в Петербурге осталось без приговора. Вместе с перекрытиями падали рабочие

Уголовное дело об обрушении в доходном доме Устинова в Адмиралтейском районе Петербурга завершилось примирением сторон. Пострадавшие рабочие простили начальника, который признал, что недоглядел.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 6 августа , о прекращении дела Александра Колпакова в связи с примирением сторон ходатайствовали потерпевшие, Ленинский райсуд препятствовать этому не стал.