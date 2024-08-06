Дело об обрушении дома Устинова в Петербурге осталось без приговора. Вместе с перекрытиями падали рабочие

Уголовное дело об обрушении в доходном доме Устинова в Адмиралтейском районе Петербурга завершилось примирением сторон. Пострадавшие рабочие простили начальника, который признал, что недоглядел.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга
Колпакова обвиняли в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (
Ограждений и предупреждающих знаков на четвёртом этаже не было, и ничто не помешало двум мужчинам выйти на перекрытие. Конструкция обрушилась вместе с ними. Оба были госпитализированы в тяжёлом состоянии.
Претензий к работе Колпакова у работодателя ранее не было. После обрушения он добровольно участвовал в безвозмездном производстве противоаварийных работ. Перечислил
Дом на улице Егорова сносили по заказу «Группы ЛСР». На его месте планируют построить многоквартирный жилой объект.