Рабочие падали вместе со стеной. Обрушение дома Устинова

«Фонтанка.ру»
Следственный комитет Санкт-Петербурга подключился к проверке обрушения в доходном доме Устинова на улице Егорова. Межэтажные перекрытия обрушились, пока сносили флигель. 16 октября пострадали двое человек, они в больнице в тяжелом состоянии.
Прокуратура опубликовала момент обрушения: на видео видно, как рабочие падают вместе со стеной. По всей видимости, под ними в этот момент рушится межэтажное перекрытие.
Известно, что сносят дом по заказу «Группы ЛСР» — застройщик построит там многоквартирный жилой объект. Работы проводил подрядчик — компания «Прайд». В отношении нее и возбуждено уголовное дело.
Градозащитники отстаивали дом Устинова в качестве исторического, уверяя, что он был построен в 1903 — 1904 годах, а не в 1930. Однако Куйбышевский суд Петербурга ранее не признал, что здание представляет историческую ценность, а КГИОП настоял на сносе.