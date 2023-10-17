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    Рабочие падали вместе со стеной. Обрушение дома Устинова

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    «Фонтанка.ру»

    Следственный комитет Санкт-Петербурга подключился к проверке обрушения в доходном доме Устинова на улице Егорова. Межэтажные перекрытия обрушились, пока сносили флигель. 16 октября пострадали двое человек, они в больнице в тяжелом состоянии.

    Прокуратура опубликовала момент обрушения: на видео видно, как рабочие падают вместе со стеной. По всей видимости, под ними в этот момент рушится межэтажное перекрытие.

    Известно, что сносят дом по заказу «Группы ЛСР» — застройщик построит там многоквартирный жилой объект. Работы проводил подрядчик — компания «Прайд». В отношении нее и возбуждено уголовное дело.

    Градозащитники отстаивали дом Устинова в качестве исторического, уверяя, что он был построен в 1903 — 1904 годах, а не в 1930. Однако Куйбышевский суд Петербурга ранее не признал, что здание представляет историческую ценность, а КГИОП настоял на сносе.

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