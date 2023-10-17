Рабочие падали вместе со стеной. Обрушение дома Устинова

Следственный комитет Санкт-Петербурга подключился к проверке обрушения в доходном доме Устинова на улице Егорова. Межэтажные перекрытия обрушились, пока сносили флигель. 16 октября пострадали двое человек, они в больнице в тяжелом состоянии.



Прокуратура опубликовала момент обрушения: на видео видно, как рабочие падают вместе со стеной. По всей видимости, под ними в этот момент рушится межэтажное перекрытие.

