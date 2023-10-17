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    СК начал проверку после обрушения на Егорова. Пострадавшие в тяжёлом состоянии

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    Следственный комитет выясняет обстоятельства, при которых двое рабочих получили производственные травмы при демонтаже здания здания на улице Егорова в Адмиралтейском районе Петербурга.

    О начале доследственной проверки петербургский СК сообщил 17 октября. По информации «Фонтанки», накануне при обрушении плиты пострадали двое мужчин 48 и 47 лет.

    По предварительным данным, старшего госпитализировали в 26-ю горбольницу с переломами рёбер, бедра, ушибом лёгкого и открытым переломом левой ноги. Его коллега поступил в Мариинскую больницу с повреждением внутренних органов, травмой головы и переломами рёбер. Обоих поместили в реанимацию.

    В пресс-службе «Группы ЛСР», которой принадлежит участок и здание, сообщали, что на улице Егорова, 23б, произошло обрушение межэтажного перекрытия. Работы по демонтажу проводит компания «Прайд». Со слов подрядчика, его сотрудники использовали средства индивидуальной защиты.

    Соблюдение техники безопасности на стройке намерена оценить прокуратура Адмиралтейского района.

    ООО «Специализированный застройщик «ЛСР. Проект» в конце прошлого года получило разрешение на строительство на улице Егорова, 23б, жилого дома. Градозащитники настаивают, что под снос попала историческая постройка — часть доходного дома Устинова. В сентябре суд отказал в их требованиях признать разрешение на строительство незаконным.

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    Гость17 Окт 2023 в 16:35
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