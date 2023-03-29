В Петербурге по требованию СК приостановлен снос здания на улице Егорова

В Петербурге 29 марта приостановлен демонтаж флигеля на улице Егорова, 23б, рядом с набережной Обводного канала. Об этом сообщил Telegram-канал «Градозащитный пресс-центр». Информацию также подтвердила «Группа ЛСР», которой принадлежат здание и участок.

Ранее в этот же день и.о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олег Бобков встретился с представительницей группы жителей из окрестных домов и градозащитников Светланой Соколовой. Накануне противники сноса отправили обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой защитить здание.

По мнению группы активистов, демонтируемый флигель является историческим, то есть построенным до 1917 года, а не в 1930 году, как это указано в официальных документах. Также жители соседних домов сообщили о появившихся новых трещинах в квартирах. Кроме того, горожане обеспокоены слухами о закрытии расположенного по соседству детского сада.



Руководитель петербургского главка сообщил Соколовой, что по поступившей информации начата проверка, а собственник уведомлен о необходимости прекратить демонтаж.

В пресс-службе «Группы ЛСР» «Фонтанке» подтвердили информацию о приостановке сноса: «В настоящее время демонтаж приостановлен по требованию Следственного комитета на период проверки документации. Все остальные работы по проекту идут по плану».

Застройщик сообщил, что все работы на строительной площадке на улице Егорова ведутся в рамках разрешения на строительство, полученного в декабре 2022 года.

