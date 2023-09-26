    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, ю-з

    772мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.15eur102.25

    Суд отказался признать незаконным стройку на месте здания на улице Егорова

    307
    обсудить

    Куйбышевский районный суд Петербурга отказался признать незаконным разрешение на строительство дома на месте здания по адресу улица Егорова, 23б в Адмиралтейском районе, сообщает 26 сентября объединенная пресс-служба судов города.

    Оспорить действие документа пытается группа градозащитников. По их данным — истцы ссылаются на информацию из Центрального государственного исторического архива — здание могло быть построено до революции. «В то время как в нем содержатся четкие сведения: здание с современным адресом Егорова, 23б, лит А — часть доходного дома Устинова. Разрешение на его строительство было выдано 27 июня 1903 года. В 1904 году здание уже было построено. Такая справка есть у нас, есть в Следственном комитете», — такую информацию градозащитники сообщали в телеграм-канале «SOS СПб Снос». Дата постройки — ключевой момент спора, так как в Петербурге запрещен снос исторических зданий.

    Также истцы пытались оспорить данные технического учета здания и положительное заключение комитета по охране памятников о соответствии режимам зон охраны. В комментарии «Фонтанке» один из заявителей, Олег Мухин, сообщил, что истцы обязательно будут оспаривать решение первой инстанции.

    Истцами по делу выступают Госстройнадзор, комитет по охране памятников, ГУП ГУИОН.

    «С уважением относимся к решению суда и поддерживаем его», — прокомментировали решение в пресс-службе «Группы ЛСР», добавив, что сейчас график строительных работ по объекту проходит корректировку.

    В марте 2023 года Следственный комитет начал проверку по ситуации со сносом здания.

    Официально годом постройки флигеля по адресу улица Егорова, 23б значится 1930 год. В конце 2022 года ООО «Специализированный застройщик «ЛСР. Проект» получил разрешение на строительство на этом месте многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенной автостоянкой. Согласно документу, должен быть построен 12-этажный дом на 214 квартир.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close