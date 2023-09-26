Суд отказался признать незаконным стройку на месте здания на улице Егорова

Куйбышевский районный суд Петербурга отказался признать незаконным разрешение на строительство дома на месте здания по адресу улица Егорова, 23б в Адмиралтейском районе, сообщает 26 сентября объединенная пресс-служба судов города.



Оспорить действие документа пытается группа градозащитников. По их данным — истцы ссылаются на информацию из Центрального государственного исторического архива — здание могло быть построено до революции. «В то время как в нем содержатся четкие сведения: здание с современным адресом Егорова, 23б, лит А — часть доходного дома Устинова. Разрешение на его строительство было выдано 27 июня 1903 года. В 1904 году здание уже было построено. Такая справка есть у нас, есть в Следственном комитете», — такую информацию градозащитники сообщали в телеграм-канале «SOS СПб Снос». Дата постройки — ключевой момент спора, так как в Петербурге запрещен снос исторических зданий.