Суд в Москве приговорил к колонии двух экс-топ-менеджеров «Почты России». Обоих признали виновными в превышении полномочий

Симоновский районный суд Москвы 5 августа приговорил к колонии двух бывших топ-менеджеров «Почты России», признанных виновными в превышении должностных полномочий (п. «в» части 3 статьи 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
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Бывший заместитель гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании «Почта России» Сергей Емельченков был приговорен к 3 годам 6 месяцам исправительной колонии общего режима и лишен права занимать руководящие должности, связанные с административно-хозяйственными функциями в госпредприятиях сроком на 2 года 6 месяцев.
По данным следствия, в период с февраля по октябрь 2018 года он подписал дополнительное соглашение к государственному контракту, десятикратно занизив сумму штрафа за ненадлежащее исполнение договора, в результате чего «Почта России» необоснованно выплатила более 67 миллионов рублей подрядным организациям.
Вместе с Емельченковым к лишению свободы был приговорен руководитель департамента Андрей Синичкин, признанный виновным в совершении аналогичного преступления: суд приговорил его к 3 годам исправительной колонии общего режима и лишил права занимать руководящие должности, связанные с административно-хозяйственными функциями в госпредприятиях, сроком на 2 года.