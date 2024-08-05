Суд в Петербурге приговорил к колонии организаторов финансовой пирамиды. Более 500 человек отдали им 137 миллионов рублей

Жителю Петербурга и его сообщнице дали по шесть и пять лет колонии общего режима за организацию финансовой пирамиды. Их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает 5 августа пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.



По данным следствия, в 2014–2015 годах пара создала лжеинвестиционную организацию «Да-Финанс». Компания работала на территории 17 российских регионов. Почти 550 человек отдали «Да-Финанс» свои деньги. Общий ущерб оценили в 137 миллионов рублей.



«Фигуранты привлекали граждан вкладывать денежные средства под видом инвестиционной деятельности, которая фактически не осуществлялась. Потерпевшими по уголовному делу признаны пятьсот сорок девять человек, большая часть которых являлась пенсионерами и лицами пожилого возраста», — пишет пресс-служба петербургского СК.



По данным СПАРК, руководителем ООО «Да-Финанс» с 2014 года являлся Яан Тресс. Компания была ликвидирована в 2018 году. За четыре года существования «Да-Финанс» выступил ответчиком по 14 судебным делам в Петербурге, Краснодарском и Алтайском краях, а также в Волгоградской, Ростовской, Новосибирской, Челябинской областях. Общая сумма по искам — 1 677 711 рублей.



Напомним, что в конце июля Госдума приняла законопроект, направленный против финансовых пирамид. Инвестиции от граждан, согласно принятому закону, смогут принимать организации, поднадзорные Центробанку: банки, финансовые, страховые компании. Компании, не находящиеся под надзором регулятора, должны будут предложить инвесторам в обмен на их средства акции, облигации и другие определенные в законодательстве ценные бумаги.

