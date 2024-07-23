Госдума приняла закон, направленный против финансовых пирамид

Государственная дума 23 июля приняла во втором и третьем чтении закон, направленный против финансовых пирамид. Об этом сообщает РИА Новости.



Документ вносит изменения в законы «О потребительской кооперации в РФ» и «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и пресекает незаконное привлечение инвестиций физических лиц.



Новый закон допускает для потребительских обществ лишь возможность привлечения заемных средств пайщиков и юрлиц, не являющихся пайщиками (за исключением обществ, участвующих в эксперименте по исламскому банкингу, который проводится в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне).