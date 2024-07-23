Госдума приняла закон, направленный против финансовых пирамид

Государственная дума 23 июля приняла во втором и третьем чтении закон, направленный против финансовых пирамид. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ вносит изменения в законы «О потребительской кооперации в РФ» и «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и пресекает незаконное привлечение инвестиций физических лиц.
Новый закон допускает для потребительских обществ лишь возможность привлечения заемных средств пайщиков и юрлиц, не являющихся пайщиками (за исключением обществ, участвующих в эксперименте по исламскому банкингу, который проводится в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне).
Инвестиции от граждан, согласно принятому закону, смогут принимать организации, поднадзорные Центробанку: банки, финансовые, страховые компании. Компании, не находящиеся под надзором регулятора, должны будут предложить инвесторам в обмен на их средства акции, облигации и другие определенные в законодательстве ценные бумаги. Новые ограничения не затронут отношения, связанные с выпуском и обращением цифровых прав, и не коснутся сделок с использованием финансовых и инвестиционных платформ.
Ранее сегодня стало известно, что основатель одной из самых знаменитых финансовых пирамид — «МММ» — Сергей Мавроди оставил после себя долги на сумму более полутора миллиардов рублей.