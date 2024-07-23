Родственники Мавроди не будут выплачивать долги основателя МММ в сумме 1,6 млрд рублей

Сергей Мавроди, умерший ещё в 2018 году, оставил долги на более чем 1,6 млрд рублей. При этом родственникам основателя финансовой пирамиды МММ не придется выплачивать эту сумму. Об этом во вторник, 23 июля, сообщает РБК со ссылкой на бывшего адвоката предпринимателя Александра Молохова.



После своей смерти Мавроди оставил миллиардные долги, о которых стало известно благодаря данным базы судебных приставов и другим документам. Так, в период с 2007-го по 2017 год Хамовнический суд выдал более 200 исполнительных листов в отношении основателя финансовой пирамиды МММ. Их общая сумма составила 1,607 млрд рублей, среди которых 219 тыс. рублей — долг за присужденные судом госпошлины, а более 252 млн рублей должны быть выплачены физическим и юридическим лицам.



Размер долгов подтвердил бывший адвокат предпринимателя Александр Молохов. При этом он также добавил, что указанные суммы не обяжут выплачивать родственников Мавроди, так как они не принимали наследство.



Сергей Мавроди создал МММ ещё в 1989 году. Со временем организация преобразовалась в финансовую пирамиду. Как итог — более 10 тыс. человек пострадали в результате участия в МММ, а ущерб оценили в несколько миллиардов рублей.



Главный российский аферист 1990-х годов провел за решеткой четыре года: с 2003-го по 2007 год. Его отправили в тюрьму за мошенничество со сбережениями вкладчиков МММ. В 2011 году мужчина организовал очередную пирамиду — МММ-2011, которая закрылась спустя год. В результате этого на Мавроди снова завели уголовное дело — его обвинили в покушении на мошенничество.



В 2018 году основатель финансовых пирамид умер. Деньги на похороны Сергея Мавроди собрали вкладчики проекта МММ-2011. Тогда предполагали, что долги бизнесмена могут достаться его возможным наследникам.