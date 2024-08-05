Подсанкционному фрегату «Штандарт» разрешили зайти в порт Франции. Посмотрите, как это выглядит

Историческому фрегату «Штандарт», построенному в Петербурге, разрешили зайти во французский порт Ла-Рошель, несмотря на европейские санкции. Об этом в понедельник, 5 августа, «Фонтанке» рассказал капитан парусника Владимир Мартусь.

После перехода через Бискайский залив «Штандарт» бросил якорь около форта Бойяр, а завтра фрегат планирует зайти в порт Ла-Рошель, чтобы пополнить запасы и позже отправиться «дальше на север».

Мартусь уточнил корреспонденту «Фонтанки», что «Штандарту» разрешили зайти во французский порт для пополнения припасов. Здесь экипаж парусника планирует находиться 1–2 дня.