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    Подсанкционному фрегату «Штандарт» разрешили зайти в порт Франции. Посмотрите, как это выглядит

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    Фото: предоставлено «Фонтанке»
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    Историческому фрегату «Штандарт», построенному в Петербурге, разрешили зайти во французский порт Ла-Рошель, несмотря на европейские санкции. Об этом в понедельник, 5 августа, «Фонтанке» рассказал капитан парусника Владимир Мартусь.

    предоставлено «Фонтанке»

    После перехода через Бискайский залив «Штандарт» бросил якорь около форта Бойяр, а завтра фрегат планирует зайти в порт Ла-Рошель, чтобы пополнить запасы и позже отправиться «дальше на север».

    Мартусь уточнил корреспонденту «Фонтанки», что «Штандарту» разрешили зайти во французский порт для пополнения припасов. Здесь экипаж парусника планирует находиться 1–2 дня.

    предоставлено «Фонтанке»

    «Регион Charente-Maritime — это где находится город Ла-Рошель, — известен своим «морским характером» и позитивным отношением ко всему морскому», — сказал он.

    Также капитан добавил, что еще не удалось решить вопрос о возможном участии подсанкционного фрегата в различных морских фестивалях в странах ЕС.

    Ранее фрегат «Штандарт» после нескольких дней ожидания впустили на три часа в испанский порт тоже для пополнения запасов.

    Фото: предоставлено «Фонтанке»

    Исторический фрегат «Штандарт», построенный в Петербурге, из-за европейских санкций не впустили в порты Франции и Испании. Экипаж поднимал якорь, чтобы отправиться на поиски еды и воды. После этого парусник находился в бухте у небольшого испанского острова. Местные жители привозили воду, а команда могла при помощи шлюпки выходить на берег. Переговоры с морскими властями Испании прошли на корабле.

    В разговоре с «Фонтанкой» капитан Мартусь рассказывал, что еды и воды на паруснике оставалось на несколько дней. На «Штандарт» европейским властям жаловались проукраинские активисты.

    Деревянный «Штандарт» — историческая реплика военного корабля Петра Первого 1703 года, построенная в Санкт-Петербурге в 1999-м под руководством Владимира Мартуся, который загорелся этой идей еще в 1992 году. В постройке помогал Виталий Мутко — с местом для строительства, Volvo подарила два двигателя по 560 лошадей каждый, губернатор Яковлев выделил средства на изготовление винтов на Балтийском заводе.

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