Подсанкционному фрегату «Штандарт» разрешили зайти в порт Франции. Посмотрите, как это выглядит

Историческому фрегату «Штандарт», построенному в Петербурге, разрешили зайти во французский порт Ла-Рошель, несмотря на европейские санкции. Об этом в понедельник, 5 августа, «Фонтанке» рассказал капитан парусника Владимир Мартусь.
предоставлено «Фонтанке»
После перехода через Бискайский залив «Штандарт» бросил якорь около форта Бойяр, а завтра фрегат планирует зайти в порт Ла-Рошель, чтобы пополнить запасы и позже отправиться «дальше на север».
Мартусь уточнил корреспонденту «Фонтанки», что «Штандарту» разрешили зайти во французский порт для пополнения припасов. Здесь экипаж парусника планирует находиться 1–2 дня.
предоставлено «Фонтанке»
«Регион Charente-Maritime — это где находится город Ла-Рошель, — известен своим «морским характером» и позитивным отношением ко всему морскому», — сказал он.
Также капитан добавил, что еще не удалось решить вопрос о возможном участии подсанкционного фрегата в различных морских фестивалях в странах ЕС.
Ранее фрегат «Штандарт» после нескольких дней ожидания впустили на три часа в испанский порт тоже для пополнения запасов.