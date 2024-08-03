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    13-летний Саша рассказал, как ждал спасателей в полностью разрушенной квартире под завалами дома в Нижнем Тагиле

    2020
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    Мальчиком, который родился в рубашке, называют медики и спасатели 13-летнего Сашу, над которым в Нижнем Тагиле сложились пять этажей. Он говорит, что ему не было страшно.

    Фото: e1.ru
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    С ребенком 3 августа поговорили журналисты портала E1. Саша сказал, что в момент обрушения смотрел телевизор, лежа в своей квартире на первом этаже. В какой-то момент он потерял сознание, а очнулся уже среди груды бетона и пыли, сидя на какой-то тумбочке. У мальчика застряла нога, он сам ее вытащил. Рядом был телефон с разбитым экраном, но в рабочем состоянии.

    «Я до последнего думал, что это сон. Я не плакал, я был в шоке. Сначала было страшно, а потом нет. Я понял, что меня достанут. Мне писали комплименты из группы класса: «Ты молодец, ты герой, ты это выдержал». Я спросил маму, что произошло. Она ответила, что дом обрушился. Я думал только об одном, чтобы меня выпустили», — рассказал Саша.

    Мальчик терпеливо докладывал спасателям, что с ним все в порядке, пока они приближались к нему, разгребая груду мусора, которая еще недавно была чьим-то жильем.

    Саша переживает, что, во-первых, потерялся его рыжий кот. Мальчик надеется, что он просто испугался и сбежал. Во-вторых, ему жалко квартиру, в которой только недавно сделали свежий ремонт. «Потерял ноутбук, наушники дорогие, кроссовки, недавно новый рюкзак в школу купил и красивую одежду. Еще самокат и велик», — перечисляет потери Саша.

    Уже через два дня его выпишут. По словам медиков, по сути ребенок отделался испугом.

    Официально спасательная операция была завершена утром 3 августа. В результате взрыва газа обрушились два подъезда пятиэтажного дома. Из-под завалов спасли 15 человек, в том числе семь детей. Погибли 10 человек, из них пять детей.

    Фото: e1.ru

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