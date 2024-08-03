Мало кто в школе обожал учить стихи наизусть, чтобы потом рассказывать их перед всем классом. Но если родители все-таки заставили вас вызубрить домашнее задание по литературе, то мы уверены: эти строки всё еще хранятся в вашей памяти. Получится ли их вытащить оттуда? Давайте проверим — пройдите тест на знание стихотворений Сергея Есенина из школьной программы.
Белая береза, ты под чьим окном? Продолжите стихотворения Есенина из школьной программы
Единицы смогут пройти тест без единой ошибки — а вы справитесь?
3 августа 2024, 19:50
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Белая береза
Заметался пожар голубой,
Не жалею, не зову, не плачу,
Друг мой, друг мой,
Ты меня не любишь, не жалеешь,
Пой же, пой. На проклятой гитаре
Черемуха душистая
Мне осталась одна забава:
Еду. Тихо. Слышны звоны
До свиданья, друг мой, до свиданья.
Видимо, вы болели, когда Есенина в школе на уроках проходили.
Что-то отдаленно вы припоминаете, но многие стихи забыли.
Еще чуть-чуть, и было бы идеально. Но всё равно результат хороший.
Поздравляем! Сергей Есенин может вами гордиться.