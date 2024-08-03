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    Белая береза, ты под чьим окном? Продолжите стихотворения Есенина из школьной программы

    Единицы смогут пройти тест без единой ошибки — а вы справитесь?

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    Вспоминайте — не расстраивайте Сергея Александровича
    Вспоминайте — не расстраивайте Сергея АлександровичаКоллаж: Серафима Пантыкина / Городские порталы
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    Мало кто в школе обожал учить стихи наизусть, чтобы потом рассказывать их перед всем классом. Но если родители все-таки заставили вас вызубрить домашнее задание по литературе, то мы уверены: эти строки всё еще хранятся в вашей памяти. Получится ли их вытащить оттуда? Давайте проверим — пройдите тест на знание стихотворений Сергея Есенина из школьной программы.

    Белая береза
    Под моим окном
    Принакрылась снегом,
    Точно серебром.
    На пушистых ветках
    Снежною каймой
    Распустились кисти…

    Заметался пожар голубой,
    Позабылись родимые дали.
    В первый раз я запел про любовь,
    В первый раз отрекаюсь скандалить.

    Был я весь — как запущенный сад,
    Был на женщин и зелие падкий.
    Разонравилось пить и плясать…

    Не жалею, не зову, не плачу,
    Всё пройдет, как с белых яблонь дым.
    Увяданья золотом охваченный…

    Друг мой, друг мой,
    Я очень и очень болен.
    Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
    То ли ветер свистит
    Над пустым и безлюдным полем,
    То ль, как рощу в сентябрь …

    Ты меня не любишь, не жалеешь,
    Разве я немного не красив?
    Не смотря в лицо, от страсти млеешь…

    Пой же, пой. На проклятой гитаре
    Пальцы пляшут твои в полукруг.
    Захлебнуться бы в этом угаре…

    Черемуха душистая
    С весною расцвела
    И ветки золотистые,
    Что кудри, завила.
    Кругом роса медвяная
    Сползает по коре,
    Под нею зелень пряная...

    Мне осталась одна забава:
    Пальцы в рот и веселый свист.
    Прокатилась дурная слава,

    Еду. Тихо. Слышны звоны
    Под копытом на снегу,
    Только серые вороны
    Расшумелись на лугу.
    Заколдован невидимкой,
    Дремлет лес под сказку сна,
    Словно белою косынкой...

    До свиданья, друг мой, до свиданья.
    Милый мой, ты у меня в груди.
    Предназначенное расставанье
    Обещает встречу впереди.

    До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
    Не грусти и не печаль бровей, —
    В этой жизни умирать не ново,

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    Белая береза, ты под чьим окном? Продолжите стихотворения Есенина из школьной программы

    Видимо, вы болели, когда Есенина в школе на уроках проходили.

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    Что-то отдаленно вы припоминаете, но многие стихи забыли.

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    Еще чуть-чуть, и было бы идеально. Но всё равно результат хороший.

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    Белая береза, ты под чьим окном? Продолжите стихотворения Есенина из школьной программы

    Поздравляем! Сергей Есенин может вами гордиться.

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    Вспоминайте — не расстраивайте Сергея Александровича
    Вспоминайте — не расстраивайте Сергея АлександровичаКоллаж: Серафима Пантыкина / Городские порталы

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