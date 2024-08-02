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    Белгородские пожарные спасали котят кислородной маской и массажем сердца. Их достали из горящей квартиры

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    4 комментария

    В городе Шебекино Белгородской области во время пожара в многоквартирном доме из горящей квартиры вынесли кошку и двух котят. Приводить их в чувство пришлось спасателям, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС 2 августа.

    МЧС России

    Огонь вспыхнул в квартире на четвертом этаже. Предварительно, пламя вспыхнуло из-за неосторожного обращения с огнем и быстро перекинулось на вещи и мебель. Пожар удалось потушить, а внутри были обнаружены четвероногие пострадавшие.

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    «Один из пострадавших сильно надышался дымом и уже был без сознания. Но сердце котёнка продолжало биться, он еле дышал», — говорится в сообщении. Сотрудники оперативно провели четвероногому массаж сердца и подали кислород из дыхательного аппарата. Через некоторое время котёнок пришёл в себя.

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    Комментарии 4

    28214393602 Авг 2024 в 21:48
    Ура !!!
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