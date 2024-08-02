Белгородские пожарные спасали котят кислородной маской и массажем сердца. Их достали из горящей квартиры

В городе Шебекино Белгородской области во время пожара в многоквартирном доме из горящей квартиры вынесли кошку и двух котят. Приводить их в чувство пришлось спасателям, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС 2 августа.
МЧС России
Огонь вспыхнул в квартире на четвертом этаже. Предварительно, пламя вспыхнуло из-за неосторожного обращения с огнем и быстро перекинулось на вещи и мебель. Пожар удалось потушить, а внутри были обнаружены четвероногие пострадавшие.
«Один из пострадавших сильно надышался дымом и уже был без сознания. Но сердце котёнка продолжало биться, он еле дышал», — говорится в сообщении. Сотрудники оперативно провели четвероногому массаж сердца и подали кислород из дыхательного аппарата. Через некоторое время котёнок пришёл в себя.