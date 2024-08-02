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    Минфин Эстонии объяснил направление средств на сауну и гольф вместо помощи регионам

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    Министерство финансов Эстонии объяснило направление средств фонда Евросоюза (ЕС), выделенных для помощи пострадавшим от перехода к климатической нейтральности регионам, на ряд развлечений. Об этом сообщила телерадиовещательная компания ERR 2 августа.

    Так, европейский фонд выделил уезду Ида-Вирумаа 340 млн евро. 111 тыс. из указанной суммы оказались перечислены на следующие инициативы: организация мастер-классов по культуре эстонской сауны, открытие парка диск-гольфа и проведение соответствующих мероприятий, развитие центра по метанию топоров и проведение марафона танцев.

    Как объяснила представитель министерства Ирина Сацута, региональные инициативы позволяют местным жителям принимать участие в процессе климатического перехода со своими идеями. «Заявка на поддержку может быть подана в рамках открытого этапа», — заявила она, отметив, что заявка должна отвечать условиям гранта.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Эстония призвала Россию провести совместные измерения фарватера пограничной реки Нарвы. Последний раз это делали 20 лет назад.

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