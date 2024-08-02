Министерство финансов Эстонии объяснило направление средств фонда Евросоюза (ЕС), выделенных для помощи пострадавшим от перехода к климатической нейтральности регионам, на ряд развлечений. Об этом сообщила телерадиовещательная компания ERR 2 августа.
Так, европейский фонд выделил уезду Ида-Вирумаа 340 млн евро. 111 тыс. из указанной суммы оказались перечислены на следующие инициативы: организация мастер-классов по культуре эстонской сауны, открытие парка диск-гольфа и проведение соответствующих мероприятий, развитие центра по метанию топоров и проведение марафона танцев.
Как объяснила представитель министерства Ирина Сацута, региональные инициативы позволяют местным жителям принимать участие в процессе климатического перехода со своими идеями. «Заявка на поддержку может быть подана в рамках открытого этапа», — заявила она, отметив, что заявка должна отвечать условиям гранта.
Ранее «Фонтанка» писала, что Эстония призвала Россию провести совместные измерения фарватера пограничной реки Нарвы. Последний раз это делали 20 лет назад.
Минфин Эстонии объяснил направление средств на сауну и гольф вместо помощи регионам
Министерство финансов Эстонии объяснило направление средств фонда Евросоюза (ЕС), выделенных для помощи пострадавшим от перехода к климатической нейтральности регионам, на ряд развлечений. Об этом сообщила телерадиовещательная компания ERR 2 августа.
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