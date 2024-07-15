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    Эстония призвала Россию провести совместные измерения фарватера пограничной реки Нарва. Последний раз это делали 20 лет назад

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    3 комментария

    МИД Эстонии 15 июля вызвал представителя посольства России с целью предложить посредством передачи дипломатической ноты провести совместные измерения фарватера пограничной реки Нарва. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на эстонское дипломатическое ведомство.

    Министерство иностранных дел приходит к выводу, что страны имеют «разное понимание» прохождения фарватера, который, по сути, является основой контрольной линии между Эстонией и Российской Федерацией. В связи с этим ведомство предлагает разрешить возникшие разногласия относительно точного местоположения буев на Нарве «сбалансированным образом». МИД также уточнил, что точное расположение границы в проточных водоемах может меняться ввиду естественных обстоятельств, и новое совместное дна реки было бы весьма актуально — последнее имело место около 20 лет назад.

    Ранее на реке Нарва убрали больше двух десяткой буев, обозначающих фарватер. Эстонская погранохрана обвинила в этом российскую пограничную службу. В Евросоюзе расценили удаление буев на реке Нарва как провокацию со стороны России

    В дипломатической ноте Эстонии выражается несогласие с таким способом разрешения разногласий, «когда вместо мирного диалога под покровом ночи убирают буи» и утверждается, что «РФ не предоставила никаких материалов о том, что буи якобы находились на ее территории».

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    ЭстонияНарваБуиГраницаРоссияДипломатическая нота
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    Комментарии 2

    DEMOMON15 Июл 2024 в 14:56
    Больше, конечно, заняться не чем...
    +0−0
    мухомор15 Июл 2024 в 14:55
    Ваше мнение очень важно для нас.
    +0−0
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