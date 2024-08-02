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    Четыре застройщика из Петербурга вошли в ТОП-10 компаний-лидеров по вводу жилья за семь месяцев

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    Четыре петербургских застройщика вошли в десятку компаний с самым большим вводом жилья в стране за период с января по июль. По данным ЕРЗ, третье место в десятке занял петербургский холдинг Setl Group, который ввел 218 тыс. кв. м, это 4 ЖК на 19 многоквартирных домов. Далее, на четвертом месте, — Группа ЛСР с показателем 182 тыс. кв. м. За ними следуют Группа «Аквилон» со 176 тыс. кв. м и Группа ЦДС с показателем 164 тыс. кв. м.

    Возглавляет рейтинг московская ГК «Самолет» с показателем ввода 468 тыс. кв. м, за ней идет ПИК (261 тыс. кв. м). Также в десятке еще две московские компании, а также застройщики из Ставрополья и Краснодарского края

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