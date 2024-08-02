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    На Петербург обрушился ливень с градом. Горожан предупреждают об ухудшении погоды

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    Погода в Петербурге ухудшилась после полудня 2 августа. К вечеру в городе разгулялась стихия, принеся с собой град, грозы и мощный ливень.

    читатель «Фонтанки»

    Кадрами падающих на город ледяных камешков поделились читатели «Фонтанки». Крупный град бьет по головам петербуржцев и стеклам автомобилей в разных частях города: Центральном, Ломоносовском, Невском и Красногвардейском районах.

    В ГУ МЧС России по Петербургу уже предупредили, что дожди, грозы и туман не закончатся до конца дня. Поэтому местным жителям стоит быть осторожнее, выходя на улицу. МЧС рекомендовало по возможности не покидать дом.

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    Водоканал Петербурга подсчитал количество осадков, которые выпали в разных районах города с момента, как начался дождь. Так, за 20 минут в Московском районе выпало около 11 миллиметров осадков. Во Фрунзенском — 10,54 миллиметра, что составляет треть от месячной нормы. Специалисты отмечают, что если дождь льет с интенсивностью выше 7,2 миллиметра за 20 минут, то канализация может не справляться. Именно поэтому в период непогоды жители города могут наблюдать глубокие лужи на улицах.

    К слову, причиной дождей является обширный и малоподвижный облачный вихрь с центром над Прикамьем. Он вызывает непогоду на фоне пониженного атмосферного давления.

    Как рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, в субботу, 3 августа, в Петербурге вновь будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, возможны грозы. В воскресенье, 4 августа, погода не сильно поменяется, будут продолжать лить кратковременные дожди. Но по прогнозу — без гроз.

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