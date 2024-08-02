На Петербург обрушился ливень с градом. Горожан предупреждают об ухудшении погоды

Погода в Петербурге ухудшилась после полудня 2 августа. К вечеру в городе разгулялась стихия, принеся с собой град, грозы и мощный ливень.

Кадрами падающих на город ледяных камешков поделились читатели «Фонтанки». Крупный град бьет по головам петербуржцев и стеклам автомобилей в разных частях города: Центральном, Ломоносовском, Невском и Красногвардейском районах.

В ГУ МЧС России по Петербургу уже предупредили , что дожди, грозы и туман не закончатся до конца дня. Поэтому местным жителям стоит быть осторожнее, выходя на улицу. МЧС рекомендовало по возможности не покидать дом.

Водоканал Петербурга подсчитал количество осадков, которые выпали в разных районах города с момента, как начался дождь. Так, за 20 минут в Московском районе выпало около 11 миллиметров осадков. Во Фрунзенском — 1 0,54 миллиметра , что составляет треть от месячной нормы. Специалисты отмечают, что если дождь льет с интенсивностью выше 7,2 миллиметра за 20 минут, то канализация может не справляться. Именно поэтому в период непогоды жители города могут наблюдать глубокие лужи на улицах.



К слову, причиной дождей является обширный и малоподвижный облачный вихрь с центром над Прикамьем. Он вызывает непогоду на фоне пониженного атмосферного давления.

