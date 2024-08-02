На Петербург обрушился ливень с градом. Горожан предупреждают об ухудшении погоды

Погода в Петербурге ухудшилась после полудня 2 августа. К вечеру в городе разгулялась стихия, принеся с собой град, грозы и мощный ливень.
читатель «Фонтанки»
Кадрами падающих на город ледяных камешков поделились читатели «Фонтанки». Крупный град бьет по головам петербуржцев и стеклам автомобилей в разных частях города: Центральном, Ломоносовском, Невском и Красногвардейском районах.
В ГУ МЧС России по Петербургу уже предупредили, что дожди, грозы и туман не закончатся до конца дня. Поэтому местным жителям стоит быть осторожнее, выходя на улицу. МЧС рекомендовало по возможности не покидать дом.
Водоканал Петербурга подсчитал количество осадков, которые выпали в разных районах города с момента, как начался дождь. Так, за
К слову, причиной дождей является обширный и малоподвижный облачный вихрь с центром над Прикамьем. Он вызывает непогоду на фоне пониженного атмосферного давления.
Как рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, в субботу,