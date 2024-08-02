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    Кратковременные дожди, возможны грозы. Что погода приготовила Петербургу на выходные

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    Первые выходные августа не принесут в Петербург больших погодных перемен. Об этом 2 августа рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    «Регион останется под влиянием западной периферии обширного и малоподвижного облачного вихря с центром над Прикамьем. На фоне пониженного атмосферного давления он продолжит вызывать кратковременные дожди, затихающие ночью и вновь проявляющиеся в дневные часы», — сообщил Михаил Леус, уточнив, что в изменении температурных показателей наметится слабый тренд к потеплению.

    Сегодня, в пятницу, облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, возможна гроза. Днём +21…+23°. Ветер северо-западный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

    В субботу будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью +14…+16°, днём +21…+23°. Ветер северо-западный 1-6 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

    В воскресенье также облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ночью +14…+16°, днём +22…+24°. Ветер северо-западный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

    По предварительному прогнозу, в понедельник характер погоды изменится мало — местами вновь пройдут кратковременные дожди, а дневная температура останется в диапазоне +22…+24°, что соответствует климатической норме окончания первой пятидневки августа.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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