Кратковременные дожди, возможны грозы. Что погода приготовила Петербургу на выходные

Первые выходные августа не принесут в Петербург больших погодных перемен. Об этом 2 августа рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра « Фобос » Михаил Леус.

«Регион останется под влиянием западной периферии обширного и малоподвижного облачного вихря с центром над Прикамьем. На фоне пониженного атмосферного давления он продолжит вызывать кратковременные дожди, затихающие ночью и вновь проявляющиеся в дневные часы», — сообщил Михаил Леус, уточнив, что в изменении температурных показателей наметится слабый тренд к потеплению.

Сегодня, в пятницу, облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, возможна гроза. Днём +21…+23°. Ветер северо-западный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью +14…+16°, днём +21…+23°. Ветер северо-западный 1-6 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.