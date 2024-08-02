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    Юрий Колокольников и Юлия Александрова снялись в семейном фильме о дружбе мальчика и лисенка

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    Фото: nkino.ru
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    8 августа на российские экраны выходит приключенческий фильм Анны Курбатовой «Мой дикий друг». По сюжету семиклассник Саша Меньшиков живёт со своей тётей Ниной в маленьком живописном городке, пока Сашина мама, известный учёный, участвует в экспедиции. Из-за того, что с одноклассниками Саше не удалось наладить контакт, после школы мальчик часто гуляет на природе в одиночестве. Однажды Саша находит в лесу маленького лисёнка, попавшего в капкан, вызволяет его и начинает выхаживать. Но за лисенком охотятся браконьеры…

    Режиссер Анна Курбатова известна своим мини-сериалом «Жену вызывали?» и детективом «Дополнительный урок».

    В главных ролях в фильме снялись Кирилл Колокольников («Мастер и Маргарита», «Петровы в гриппе») и Юлия Александрова («Все умрут, а я останусь», «Слово пацана. Кровь на асфальте»).

    6+

    Матвей Пирогов

    Фото: nkino.ru

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