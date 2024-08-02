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    Интенсивность вспышек на Солнце приближается к максимальной. В выходные ожидаются магнитные бури

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    Вспышки на Солнце, интенсивность которых приближается к максимально возможному классу Х, продолжатся в ближайшее время, что спровоцирует новые магнитные бури уже на ближайших выходных. Об этом сообщает 2 августа ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Синоптик представил обновленный прогноз состояния геомагнитного поля, из которого следует, что пауза между магнитными бурями будет весьма непродолжительной.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что сильная магнитная буря может накрыть Землю на три дня. Возмущенной магнитосфера должна была оставаться 30 и 31 июля с постепенным снижением до среднего уровня G2, однако прогноз не сбылся.

    Теперь ожидается, что магнитные бури начнутся ближе к вечеру в субботу и будут продолжаться как минимум до полудня воскресенья. Согласно расчётным моделям, интенсивность возмущения магнитосферы Земли достигнет среднего уровня, класса G2, с пиком активности сразу после полуночи.

    В начале новой недели геомагнитное поле постепенно перейдёт в спокойное состояние.

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    Магнитные буриМихаил ЛеусПрогнозВспышки на СолнцеВыходные
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