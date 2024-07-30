    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, сев

    755мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd86.56eur94.14

    Взяла паузу: сильная магнитная буря на Земле 30 июля откладывается

    2660
    2 комментария

    Во вторник, 30 июля, жители Земли ожидали сильную магнитную бурю. Но похоже, что ее может и не быть. Как рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, после 9 утра возмущения геомагнитного поля ослабели.

    «Индекс Кр, характеризующий их интенсивность, опустился до отметки в 4 единицы, что говорит о переходе магнитосферы Земли из стадии магнитной бури в слабо возмущенное состояние, — написал синоптик у себя в телеграм-канале.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что сильная магнитная буря может накрыть Землю на три дня. Возмущенной магнитосфера должна была оставаться 30 и 31 июля с постепенным снижением до среднего уровня G2. Вероятно, что она может сохраниться до четверга.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close