Взяла паузу: сильная магнитная буря на Земле 30 июля откладывается

Во вторник, 30 июля, жители Земли ожидали сильную магнитную бурю. Но похоже, что ее может и не быть. Как рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, после 9 утра возмущения геомагнитного поля ослабели.

«Индекс Кр, характеризующий их интенсивность, опустился до отметки в 4 единицы, что говорит о переходе магнитосферы Земли из стадии магнитной бури в слабо возмущенное состояние, — написал синоптик у себя в телеграм-канале.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что сильная магнитная буря может накрыть Землю на три дня. Возмущенной магнитосфера должна была оставаться 30 и 31 июля с постепенным снижением до среднего уровня G2. Вероятно, что она может сохраниться до четверга.