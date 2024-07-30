На Земле ждут сильную магнитную бурю уровня G3

Сильная магнитная буря уровня G3 ожидается на Земле во вторник, 30 июля. Прогнозами Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН поделился ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Ожидается, что магнитосфера нашей планеты будет оставаться возмущенной и в среду, 31 июля, но буря уже снизится до среднего уровня G2. Вероятность продлевается на четверг — также до среднего уровня G2.
Начало магнитных бурь ожидалось еще прошедшей ночью, но геомагнитное поле оставалось спокойным. В 7 часов 9 минут по московскому времени на Земле началась магнитная буря класса G1.