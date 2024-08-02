Не простили прорыв. Мастера «Теплосети» наказали штрафом за смертельный разлив кипятка в центре Петербурга

Мастера участка «Теплосети» со второго раза приговорили за прорыв трубы с горячей водой на Дровяной улице в Петербурге. Свести дело к примирению помешала невосполнимая утрата.
О приговоре Вадиму Глейзеру 2 августа сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга. Ленинский райсуд признал его виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое по неосторожности повлекло гибель человека (217 УК), и назначил судебный штраф в 500 тысяч рублей.
По версии следствия, мастер участка пренебрегал обходами и осмотрами вверенной ему части трубопровода, а в журналы записывал недостоверное. Утром 5 апреля прошлого года труба рванула, по Дровяной улице на 500 квадратных метров разлился кипяток. Ожоги получили пятеро, в том числе спасатели.
Скончался 65-летний мужчина — его машина, в которой находились двое маленьких внуков, попала в зону разлива.
Мастер участка признал вину. От его имени потерпевшим в качестве возмещения вреда заплатили
Гособвинитель увидел в решении нарушение УПК и подал апелляционное представление в горсуд. Он счёл, что выплаченную фигурантом компенсацию невозможно признать равноценной, поскольку человеческая жизнь неизмерима деньгами, и просил отменить постановление. Глейзер, его защитник и один из потерпевших возражали.
В горсуде согласились, что судья первой инстанции не привела мотивов, по которым признала перечисленную сыну погибшего сумму равноценной невосполнимой утрате — смерти человека. Кроме того, в постановлении не было указано, какие именно действия фигуранта способствовали восстановлению нарушенных интересов общества. Дело было направлено на новое рассмотрение, итогом которого стал штраф.