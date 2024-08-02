Не простили прорыв. Мастера «Теплосети» наказали штрафом за смертельный разлив кипятка в центре Петербурга

Мастера участка «Теплосети» со второго раза приговорили за прорыв трубы с горячей водой на Дровяной улице в Петербурге. Свести дело к примирению помешала невосполнимая утрата.



О приговоре Вадиму Глейзеру 2 августа сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга. Ленинский райсуд признал его виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое по неосторожности повлекло гибель человека (217 УК), и назначил судебный штраф в 500 тысяч рублей.