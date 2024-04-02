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    Мастеру «Теплосети» простили прорыв на Дровяной, в котором пострадали пятеро. Один из них не выжил

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    Мастер участка «Теплосети» избежал приговора за гибель человека в результате прорыва трубы с горячей водой на Дровяной улице в Петербурге. Он возместил потерпевшим без малого 9 млн рублей и был прощён, но не всеми.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, постановление о прекращении дела Вадима Глейзера 1 апреля вынес Ленинский районный суд. Фигуранта освободили от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.

    Глейзер оказался под следствием после того, как утром 5 апреля 2023 года на Дровяной улице не выдержала сеть горячего водоснабжения. «Фонтанка» рассказывала, что рванула труба, отметившая 25-летний нормативный срок службы, но она не рекордсмен. В разлив, площадь которого составила 500 квадратных метров, попала машина с 65-летним мужчиной, его 10-летним внуком и 7-летней внучкой. Спасая их, ожоги получили двое сотрудников МЧС, в больнице также оказался 57-летний местный житель.

    Дедушка, который вёз внуков в школу, не выжил. Ещё четверо получили ожоги различной степени тяжести.

    Глейзеру предъявили обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое по неосторожности повлекло гибель человека. По версии следствия, мужчина, назначенный мастером участка «Теплосети» ещё в октябре 2011 года, пренебрегал обходами и осмотрами вверенной ему части трубопровода Северной ТЭЦ-14 от НПС «Шкапина» до ТК-55, а в журналы записывал недостоверное.

    Глейзер признал вину и подкрепил извинения возмещением вреда. Как уточнили в пресс-службе судов, потерпевшим выплатили 8,7 миллиона рублей.

    У потерпевших нет претензий к мастеру, который продолжает работать в компании. Они просили суд прекратить дело. Прокуратура возражала, но суд учёл чистую биографию фигуранта, раскаяние, заглаженный вред и не стал мешать примирению.

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