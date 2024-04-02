Мастеру «Теплосети» простили прорыв на Дровяной, в котором пострадали пятеро. Один из них не выжил

Мастер участка «Теплосети» избежал приговора за гибель человека в результате прорыва трубы с горячей водой на Дровяной улице в Петербурге. Он возместил потерпевшим без малого 9 млн рублей и был прощён, но не всеми.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, постановление о прекращении дела Вадима Глейзера 1 апреля вынес Ленинский районный суд. Фигуранта освободили от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.

Глейзер оказался под следствием после того, как утром 5 апреля 2023 года на Дровяной улице не выдержала сеть горячего водоснабжения. «Фонтанка» рассказывала, что рванула труба, отметившая 25-летний нормативный срок службы, но она не рекордсмен. В разлив, площадь которого составила 500 квадратных метров, попала машина с 65-летним мужчиной, его 10-летним внуком и 7-летней внучкой. Спасая их, ожоги получили двое сотрудников МЧС, в больнице также оказался 57-летний местный житель.