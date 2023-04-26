Спасатели, которые в Петербурге вытаскивали из кипятка пенсионера и двух детей, получили награды

Министр МЧС и губернатор Петербурга навестили в больнице спасателей, которые вытаскивали из кипятка двоих детей и их дедушку. Они получили орден, медали и знаки отличия.

Орден Мужества начальник караула 4-й пожарно-спасательной части Сергей Юдин получил лежа на больничной койке. Он был доставлен в центр в тяжелом состоянии, получив ожоги 35% тела.

Медаль «За спасение погибавших» была вручена Сарангу Мешкееву. Он ее принял в инвалидном кресле. 24-летний молодой человек получил ожоги 7% тела. Также медаль была вручена третьему спасателю, Сергею Морковкину.

Александр Беглов вручил всем троим знаки отличия «За доблесть в спасении».



Спасатели проявили себя во время прорыва трубы на Дровяной улице утром 5 апреля. В яму с кипятком провалилась машина, в которой находились 65-летний петербуржец, его семилетняя внучка и десятилетний внук.

Девочка не пострадала, дедушка и брат оказались в больнице. Кроме того, пострадал 57-летний пешеход.