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    Спасатели, которые в Петербурге вытаскивали из кипятка пенсионера и двух детей, получили награды

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    Министр МЧС и губернатор Петербурга навестили в больнице спасателей, которые вытаскивали из кипятка двоих детей и их дедушку. Они получили орден, медали и знаки отличия.

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    Визит в центр экстренной медицины МЧС России состоялся 26 апреля, сообщает пресс-служба министерства. Вручать награды трем петербургским спасателям приехали глава ведомства Александр Куренков и губернатор города Александр Беглов.

    Орден Мужества начальник караула 4-й пожарно-спасательной части Сергей Юдин получил лежа на больничной койке. Он был доставлен в центр в тяжелом состоянии, получив ожоги 35% тела.

    Медаль «За спасение погибавших» была вручена Сарангу Мешкееву. Он ее принял в инвалидном кресле. 24-летний молодой человек получил ожоги 7% тела. Также медаль была вручена третьему спасателю, Сергею Морковкину.

    МЧС России

    Александр Беглов вручил всем троим знаки отличия «За доблесть в спасении».

    Спасатели проявили себя во время прорыва трубы на Дровяной улице утром 5 апреля. В яму с кипятком провалилась машина, в которой находились 65-летний петербуржец, его семилетняя внучка и десятилетний внук.

    Девочка не пострадала, дедушка и брат оказались в больнице. Кроме того, пострадал 57-летний пешеход.

    © Фонтанка.Ру

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