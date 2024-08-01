«Вернулись в полноформатную Холодную войну». Почему у самого массового в истории обмена горькое послевкусие

Фото: скриншот видео ЦОС ФСБ Поделиться Поделиться





Слухи об обмене заключенными между Россией и США появились пару дней назад. В иностранной прессе, ставшей на какое-то время основным источником информации об этом, то и дело назывались разные фамилии. 1 августа информация подтвердилась. В турецкой Анкаре Россия совместно с Белоруссией передала 16 человек и вернула на родину восемь.



Обмен стал самым массовым в истории и спровоцировал в обществе разговоры о возможной разрядке. Изменит ли случившееся ход конфликта между странами и каким может быть следующий шаг — «Фонтанка» узнала у политологов.



Федор Лукьянов, политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»:

Я думаю, что никакого [следующего] шага не будет после этого. Это совершенно отдельное направление, которое существует очень давно, со времен Холодной войны. Его можно считать в некотором смысле гуманитарным, когда стороны противостояния по тем или иным причинам хотят облегчить участь людей, которые для них важны. Это не означает, что будут какие-то сдвиги, например, по общему состоянию отношений России и Соединенных Штатов, России и Запада — это совершенно отдельная сфера.



Поскольку обмен весьма массовый получился, давно таких крупных не было, сейчас, говоря немножко цинично, кончился обменный фонд. Теперь мы будем ждать предстоящий период, появятся какие-то новые задержанные и там, и здесь. В какой-то момент дойдем до новой акции такого рода.

Это нормальная практика, которая была и раньше. Мы знаем такого рода обмены и размены точно с 60-х годов прошлого века. Помним знаменитый обмен Владимира Буковского на Луиса Корвалана в 70-е годы. Даже по форме тут вполне воспроизводится та модель, которая охватывала, с одной стороны работников спецслужб, которые задерживались при выполнении своих обязанностей, а с другой стороны, политических деятелей, которых Соединенные Штаты считают своими друзьями.



Ничего нового, просто мы сейчас вернулись в полноформатную Холодную войну с присущими ей практиками. Это как раз, наоборот, свидетельствует о том, что конфронтация очень устойчивая, стабильная и в рамках нее вырабатываются такие формы.



Сергей Марков, политолог, автор телеграм-канала «Логика Маркова»:



Сейчас у всех людей огромный энтузиазм по поводу этого обмена, потому что он показывает, что Россия и США могут договориться, имеют контакты, могут найти компромисс. И вообще это крупнейший обмен за все время существования не только России, но и Советского Союза. Но, с моей точки зрения, если мы посмотрим на предыдущие обмены Советского Союза и США, то не было, как правило, после этого никакого улучшения отношений.



Вот [Виктора] Бута обменяли на американскую баскетболистку, тоже не было никакого улучшения. Единственное улучшение было, когда десять наших поймали, когда [среди них Анна] Чапман была, и тоже обменяли. Я немного знаком был с этой ситуацией — была возможность резкого ухудшения отношений, если бы обмена не было. Но смогли тогда политические лидеры во главе с Путиным и Обамой выйти на компромисс и ключевую роль, кстати, сыграл в этом и в развороте на улучшение отношений Майкл Макфол, который тогда был советником Обамы, а потом стал послом США в России.



Я с удовольствием хотел бы разделить этот энтузиазм, и какая-то надежда есть, но она скорее эмоционального плана, а не рационального. Потому что рациональная пока говорит о том, что позиции сторон очень далеки друг от друга по этому конфликту. Самое главное, что США по-прежнему полны сил и энергии сделать из Украины анти-Россию. Россия не может позволить это. Поэтому я думаю, что, к огромному сожалению, этот обмен не говорит о том, что появится некоторое мирное соглашение.



Но мирное соглашение возможно по другой причине, и отчасти она связана с этим обменом. Обмен состоялся во многом для того, чтобы в выигрыше была [Камала] Харрис и хорошо записал себя в историю [Джо] Байден. Сейчас выборы в США приближаются. 83% американцев считают, что это, в том числе, гибридная война между Россией и Америкой, которая может трансформироваться в прямую ядерную войну и привести к уничтожению американского народа российскими ракетами и ядерным потенциалом.



Американцы рассматривают администрацию президента как администрацию войны. Она, с целью победы Харрис, будет крайне заинтересована в том, чтобы заключить мир или хотя бы перемирие на Украине. Другое дело, что условия, которые американцы предлагают сейчас России, ею отвергаются, поскольку они не дают главного — гарантий того, что американцы не будут методом террора продолжать формировать анти-Россию из Украины.

Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании 13 заключенных, которые стали участниками обмена. Близкие части из них подтвердили, что те на свободе. Состав участников и их неравное количество с обеих сторон также вызвали обсуждения в Сети. Одно из самых жестких заявлений сделал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев: «Хочется, конечно, чтобы предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось. Но полезнее вытащить своих, работавших на страну, на Отечество, на всех нас».



«Это значит теперь сомнений нет: все посаженные тут люди были сотрудниками западных спецслужб. И представляли ценность, как агенты», — написал бывший телеведущий RT Антон Красовский и выразил надежду, никогда не увидеть обменянных в России. В то же время писательница Марина Юденич в своем телеграм-канале обратилась к истории: «Обменяли хулигана на Луиса Корвалана». «Все уже было», — отметила она.

Как СССР, а потом Россия обменивались заключенными с другими странами в прошлом, можно прочитать здесь.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

