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    Финляндия устанавливает у границы с Россией контейнеры для собеседований с просителями убежища

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    Финляндия готовится к новым просителям убежища со стороны России. У границы устанавливают специальные контейнеры для проведения собеседований — сообщает финское издание Yle. В контексте принятия закона о выдворении финны переформатируют работу пограничной службы.

    Согласно изменениям в законодательстве, прошение об убежище можно подавать только в исключительных случаях. И его должны будут рассмотреть в ускоренном порядке. Тех, кого сочтут угрозой национальной безопасности Финляндии, депортируют из страны сразу, от границы. Именно для оперативности и вместе с тем обеспечения прав человека пограничники и организуют специальные пункты-контейнеры. Они подойдут для первых переговоров и, например, общения с переводчиком.

    «У нас есть обязанность организовать необходимую инфраструктуру. Нам нужна вода и туалеты, и чтобы люди были защищены от непогоды», — отметил в разговоре с Yle замглавы департамента пограничного и морского транспорта Марко Турунен.

    Первые офисные контейнеры уже арендованы — отчитываются на границе.

    В крайних случаях, когда проситель убежища обнаружен в дикой местности, далеко от цивилизации и пунктов пропуска, переговоры с ним могут быть проведены в машине патруля.

    Сейчас 2000 финских пограничников проходят переобучение, чтобы работать по новому закону о выдворении. Раньше у них не было права противодействовать беженцам. Власти Финляндии отмечают, что цель нового закона — предотвращение «управляемой миграции» (когда поток беженцев направляют к границе специально).

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что в Финляндии планируют организовать новые приграничные центры для содержания беженцев. И сделала разбор: как будет работать новый закон о выдворении.

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