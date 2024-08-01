Финляндия устанавливает у границы с Россией контейнеры для собеседований с просителями убежища

Финляндия готовится к новым просителям убежища со стороны России. У границы устанавливают специальные контейнеры для проведения собеседований — сообщает финское издание Yle. В контексте принятия закона о выдворении финны переформатируют работу пограничной службы.

Согласно изменениям в законодательстве, прошение об убежище можно подавать только в исключительных случаях. И его должны будут рассмотреть в ускоренном порядке. Тех, кого сочтут угрозой национальной безопасности Финляндии, депортируют из страны сразу, от границы. Именно для оперативности и вместе с тем обеспечения прав человека пограничники и организуют специальные пункты-контейнеры. Они подойдут для первых переговоров и, например, общения с переводчиком.